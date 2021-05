Mustafa Cengiz'den Fatih Terim kararı!

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, Türk Telekom Stadyumu'nda düzenlenen basın toplantısında sarı kırmızılı kulübün gündemine dair açıklamalarda bulunuyor.



Başkan adaylığı konusunda kafa karıştıran ifadeler kullanan Mustafa Cengiz ayrıca teknik direktör Fatih Terim ile yola devam etmeyi düşünmediğini söyledi.



Mustafa Cengiz'in açıklamaları...



Bu sezon şampiyon olamadık. Bir golle kaybettik şampiyonluğu. Kendi rekorumuzu egale ettik. Aveajla kaybettik. Bugün biraz kafanızı şişireceğim. Önümüzdeki seçimler test seçimidir. Beniş başkanlığa getiren seçim tepki seçimidir. Geçmiş başkana tepki vardı. Kuruldakilerin yarısı beni tanımıyordu. Diğer yarısı beni bilir. Ben o tepki oylarıyla sçeimi kazandım ve bir söz verdim. Şampiyon da olsak seçime gideceğiz diye. Seçim 4 adaydı. Ben genel kurulun tercihiyle başkanlığa seçildim ve göreve devam ettik.



Bugün de 3 yılda neler yapmışız ona bakacağız. Bu bir tercih seçimi olmayacak. Galatasaray kendini test edecek. Vefakar mı, aidiyet var mı, takdir mi eder, nankör müdür? Galatasaray kendini test edecek. Takdir edilmezse şaşırırım.





Ben kimseye oy atın demem. İki seçim döneminde de bir kişiyi oy için aramadım. Çıkıp yalan söylemesinler. Kimseden destek istemedim. Parasal açıdan demişimdir. Bunu da en çok yapan Abdurrahim Albayrak'tır. İnsanlar o arayınca 'Ne kadar verelim?' diyordu. Biz Galatasaray için çalıştık. Geldiğimiz hafta UEFA ile karşılaştık. Üst düzey delegasyonunu yollayıp tanışmak istediler. Avrupa'da kişinin güven vermesi, projeden, arsalardan daha değerlidir. Avrupa bankacılık sistemi doymuş olduğu için proje üzerinden çalışıyorlar ve onu götürecek kişinin güvenirliğine göre veriyorlar. Bizde arsayı götürüp alıyorsunuz krediyi. UEFA bizimle görüşme yaptı. Ben 10-15 dakikasında bulundum. Çok olumlu bir rapor yazdıklarını Şener Erzik'ten öğrendim. Sonrasında bizim maceramız başladı. O 5 ay boyunca her hafta UEFA ile uğraştık. Kaç gere gittiğimi unuttum. Ceplerimizden ödeyerek gittik. Yönetimimim de öyle. Sportif AŞ hariç herkes otel ve uçak paralarını kendisi ödedi. Bunu özellikle söylüyorum ki gelecek başkan ve yönetimler de kendi ceplerinden ödesin. Bu durum bütün maçlar ve deplasmanlar için geçerlidir.



FATİH TERİM VE BODRUM AÇIKLAMASI



Sevgili Fatih Terim'e Bodrum ve Amerika ile ilgili bir laf etmedim. Ona yanlış laf götürmüşler. Başka bir şey için söyledim onu. THY'de öyle bir hakkımız var bizim. Konuştuklarımı kayda alıp öyle anlatın. Taşıyan adam yanlış taşıyor. Fatih Hoca ile konuşmadık. Onun bizi gördüğü pozisyon itibariyle bize öyle bir bakış açısı yok. Üst başkan gibi. Sanki biz burada tedarikçiyiz. Geç tedarik edersek kötü oluruz... Futbolculara Nisan ayıyla ilgili borcumuz yok. Mayıs'ı da ödeyeceğiz. İki futbolcu hariç. Birini yönetime hakaret ettiği için gönderdik. Hayatının en iyi Türkçe röportajını verdi zemini ve yönetimi eleştirirken.



UEFA SÜRECİ



UEFA tarihinde ilk defa UEFA bir takıma ikinci defa men etmeyip ceza vererek yapılandırma anlaşması yaptı. 4 yıllık anlaşmayla Avrupa kupalarına katıldık. İki yılda yaklaşık 80 milyon Euro gelir elde ettik. Yan gelirleriyle birlikte 100-120 milyon Euro olabilir bu. Real Madrid ve PSG maçlarının aralarında içeri girmedim. Utandım. Taraftardan utandım. Biz bunu hak etmedik. 5 birinden, 6 birinden yedik. Florentino Perez asil bir adam. Yanımda bir tek gole bile sevinmedi. Adam telefon ekranında torunumla resmimi gördü. Hemen bizimkilerden yaşını boyunu öğrenmiş, maç sonu ona forma hazırlattı. Oradaki fotoğrafımız rezalet. Surat ifadem çok kötü. Ondan da özür diledim ifademden ötürü. Taraftarlarımızdan özür dilerim o maçlar için. Sonra da UEFA Avrupa Ligi. O zaman da ya forvet yoktu, ya defans yoktu. Defans yokken en az golü yedik, forvet varken en çok golü attık.



FATİH TERİM'E OLAY SÖZLER!



Sevgili Fatih Terim Hocamız konuşurken beni buz gibi etti. Yusuf bey yerinden fırladı, benim gözlerim faltaşı gibi açıldı. İçerideki ve dışarıdaki düşmanlar dedi. Bir takım kuruluşlardan bahsettikten sonra doğrudan beni hedef alarak düşman, 'Ben Bodrum'a gidiyormuşum' tarzı sözler etti. ultrAslan iki kez beni isim vererek istifaya davet etti. Ben size tek laf söyletmedim. İsmen neden yazıyorsun. Yazarsan da yaz ben kendimi biliyorum. Ne haksızlık, ne yolsuzluk yaptım. Yolsuzluğun da önünü kesmeye çalışıyorum. Her gün hakkımda yazı yazan adam ceza yedi. İhraç ettik. Sen Dursun bey zamanında gitmeliydi. Size düşman diye biriyle nasıl çalışacaksınız? Nasıl teknik direktörlüğünüzü yapabilir? O anda istifa etmeliydi. Ona o yakışırdı. Bu işler sözleşme uzatma çabalarıyla alakalı değil. Şunu al. Ver parayı alalım. Tam tersine bizden para isteniyor. Fatih Hoca'dan bunu beklemezdik. Ben 6 gündür her gün hastanedeyim. Beynimde iki tane çıkmış. Sinirden aramızda uyumayan var. Seni tebrik ediyorum sevgili hocam. Düşmanlarını duman ettin. Bunu başardın, sana helal olsun. Yaptıkların netice veriyor, eserinle övünebilirsin. Şimdi kemoterapiye yeniden başladım. Bir kere evime geçmiş olsuna gelmedin. Oğluma güzel laflar ettin. Benim için oynayacağınızı söyledin. 8 kere yenildik. Keşke benim için oynamasaydınız. Bir kere evime gelmedin.