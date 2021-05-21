Fenerbahçe'de hocalık koltuğuna 4 aday! İsimler belli oldu

Sezonu hayal kırıklığıyla kapatan Fenerbahçe'nin gündeminde bir kez daha teknik direktör konusu ön plana çıktı.



Özellikle Başkan Ali Koç'un dünkü basın toplantısında, 'Transfer ve teknik direktör konusunu haftaya konuşuruz' demesi, gözleri yeniden gündemdeki isimlere çevirdi.



Fenerbahçe Yönetimi, Emre Belözoğlu ile yola devam etme ihtimali kadar, diğer seçenekleri de masaya yatırmış durumda.



Listenin başında, EURO 2020 sonrası Almanya Milli Takımı'na veda edecek olan Löw var.



Deneyimli futbol adamının vereceği cevaba göre bir yol haritası çizilecek.



Löw'ün ardından öne çıkan diğer isim, Hırvatistan'ın hocası Dalic.



O da EURO 2020 sonrası görevinden ayrılacak. Sarı-Lacivertliler, 54 yaşındaki teknik adamla uzun süredir temas halinde.



Listedeki diğer aday ise son olarak Dortmund'u çalıştıran ve 2021 yılını boş geçiren Favre.



İsviçreli hocanın, Fener'in teklifini kabul etme ihtimali diğer adaylara göre daha yüksek görünüyor.







