Hakan Çalhanoğlu'ndan milyon euroluk teklife ret!

İtalya Serie A'nın gözde takımı Milan ile sözleşmesi sona eren Hakan Çalhanoğlu'nun Avrupa'da kalmak istediği için Al Duhail'in yaptığı 32 milyon euro'luk teklifini reddettiği bildirildi..
Milan ile sözleşmesi biten milli yıldız Hakan Çalhanoğlu için birçok takım kolları sıvadı ve kesenin ağzını sonuna kadar açtı. Öte yandan kulübü Milan'la sözleşme yenileme görüşmeleri yapan Hakan Çalhanoğlu'na önemli teklifler geliyor.
Son olarak İtalya basını, Hakan Çalhanoğlu'na Katar'dan dev bir teklifin geldiğini duyurdu.
MİLYON EUROLUK TEKLİF
Al Duhail ekibinin 3 yıllık sözleşme karşılığında toplam 32 milyon euro teklif ettiği belirtildi. Yıldız futbolcu Hakan'ın "Avrupa'da kalmak istiyorum" diyerek bu teklifi reddettiği bildirildi.