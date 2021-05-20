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Göztepe'de Mehmet Sepil depremi! İstifa kararı aldı

Göztepe Başkanı Mehmet Sepil, haziran ayında yapılacak genel kurul sonrası görevi bırakacağını açıkladı. Sepil, kararını yayınladığı bir mesajla duyurdu.

Spor / 20 Mayıs 2021 Perşembe 11:46
Göztepe'de Mehmet Sepil depremi! İstifa kararı aldı

Süper Lig ekiplerinden Göztepe'nin kulüp başkanı Mehmet Sepil, haziran ayı içinde yapılacak genel kurulla görevinden ayrılacağını bildirdi.

Sepil, 'Değerli Göztepeliler' başlığıyla yaptığı yazılı açıklamada, şunları kaydetti: 'Haziran ayı içerisinde yapılacak Göztepe Sportif Yatırımlar AŞ Genel Kurulu ile 7 yıldır gururla üstlendiğim Göztepe Spor Kulübü Başkanlığı görevinden ayrılma kararı almış bulunuyorum. Kulübümüzü çok daha iyi noktalara getireceğine inandığım bu adımla yönetimde üstlenmiş olduğum tüm görevler bir İcra Kurulu tarafından yürütülecek olup, yeni bir yapı bayrağı devralana kadar yönetim sistemimiz bu şekilde devam edecektir. Göztepe'miz Türk futbolunun hepimizce malum olan çarpık yapısı içinde parlayan bir yıldız olarak kalmaya devam edecektir.'

Göztepe


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