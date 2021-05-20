Başkan müjdeyi verdi! Taraftarlar statla ne zaman buluşacak?

Başkan Recep Tayyip Erdoğan futbolseverlere müjdeyi verdi. Koronavirüs pandemisi nedeniyle maçlara seyirci alınmıyordu. Başkan Recep Tayyip Erdoğan futbolseverlere müjdeyi verdi.



Erdoğan açıklamasında: İnşallah önümüzdeki sezon statları coşkuyla dolduracağız.



BAŞKAN ERDOĞAN BUGÜN ŞAMPİYONLARI KABUL ETTİ



Başkan Erdoğan, bu sezon iki kupayı da kazanan Beşiktaş takımını kabul etti. Erdoğan, Beşiktaş'ın yönetici, teknik heyet ve futbolcularını Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde kabul etti.