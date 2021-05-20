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Ali Koç tekrar aday mı olacak?

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç düzenlediği basın toplantısında önemli açıklamalarda bulundu. Koç, sözlerine taraftarları selamlayarak başladı.

Spor / 20 Mayıs 2021 Perşembe 15:17
Ali Koç tekrar aday mı olacak?

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, sezonun tamamlanmasının ardından değerlendirmelerde bulundu. Koç, başkanlığa yeniden aday olduğunu açıklarken yeni sezonun planlamasına yönelik de mesajlar verdi.

Ali Koç'un açıklamalarından öne çıkanlar

-"Geçen yıldan beri olağanüstü bir dönemden geçiyoruz. Spor camiasının hiç deneyimlemediği ve görülmesi zor bir süreç yaşadık. Her şey normalin dışındaydı. İnşallah bu süreç daha fazla sürmez."

-"İnşallah pandemi süreci daha fazla sürmez. Umuyorum bu süreci atlatır ve tekrar tribünlerimizi doldururuz. Futbol pandemiden en ağır etkilenen sektörlerden biri oldu."

-"Şampiyonluğu kaybettiğimiz için çok üzgünüz. Derinden yaralandık. Başakşehir maçı sonrasında 6 galibiyet 1 beraberliğin bize yeteceğini söylemiştim. Rakibimizin kayıplarını tahmin etmiştin ancak bizimkini etmemiştik."


-Kadromuzun yüzde 70 oranında hazır olduğunu söyleyebiliriz. Gelecek sezon için de çok iddialı bir kadromuz olduğunu ifade etmeliyiz. Bir iki dokunuşla önümüzdeki sezon bize şampiyonluğu getirecek kadro yapılanmasına sahibiz."

-"Ülkemizde başka unsurlar da söz konusu. Ligde sıralamayı belirleyen unsurlar; ne yazık ki TFF yönetiminin anlayışı, adaletsiz kararlar, ülkemize has bir şekilde futbolu etkiliyor."

-"Futbolumuzda hak ve adalet bakış açısı yok. Başarıya giden her yol mübah görülüyor. Futbolun saha dışına geçtiğinin bir norm haline geldiği kaç ülke vardır dünyada?"

-"Üç sene çabuk geçti. Aday olurken de söyledim; iki dönem lazım dedim. İlk dönemimiz iyi geçmedi. İkinci dönem için de başkan adayı olduğumu açıklamak istiyorum."
-"Burada sonsuza kadar kalma gayem yok, aşırı uzun süre kalındığında neler yaşandığını da tecrübe ettik. Kulüplerde başkanlık dönemlerine sınırlama getirilmeli."

-"Yapamadıklarımızın, yapmamız gerekenlerin neler olduğunun farkındayız. İlk başkanlık dönemleri, bizim kulübümüzde hep zor geçmiştir. Biz de bazı konularda zorlandık. Doğru planlarımızı istediğimiz şekilde gerçekleştiremedik."

-"Camiamız rahat olsun, seçildiğimiz takdirde göreceksiniz, almamız gereken dersleri aldık ve ikinci dönemimiz bu açıdan çok daha farklı olacaktır."

-Fenerbahçe, artık oyunu kuralına göre oynayacak"

-"Biz yönetimi devraldığımızda, eski yönetim devir teslim yapma nezaketini bile göstermedi. Fenerbahçe geleneğinde, devir teslim yapılır. Hiçbir şey söylemediler. Bir yönetici geldi, el sıkıştık, gitti."

Fenerbahçe


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