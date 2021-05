Ali Koç tekrar aday mı olacak?

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, sezonun tamamlanmasının ardından değerlendirmelerde bulundu. Koç, başkanlığa yeniden aday olduğunu açıklarken yeni sezonun planlamasına yönelik de mesajlar verdi.



-"Geçen yıldan beri olağanüstü bir dönemden geçiyoruz. Spor camiasının hiç deneyimlemediği ve görülmesi zor bir süreç yaşadık. Her şey normalin dışındaydı. İnşallah bu süreç daha fazla sürmez."



-"İnşallah pandemi süreci daha fazla sürmez. Umuyorum bu süreci atlatır ve tekrar tribünlerimizi doldururuz. Futbol pandemiden en ağır etkilenen sektörlerden biri oldu."



-"Şampiyonluğu kaybettiğimiz için çok üzgünüz. Derinden yaralandık. Başakşehir maçı sonrasında 6 galibiyet 1 beraberliğin bize yeteceğini söylemiştim. Rakibimizin kayıplarını tahmin etmiştin ancak bizimkini etmemiştik."





-Kadromuzun yüzde 70 oranında hazır olduğunu söyleyebiliriz. Gelecek sezon için de çok iddialı bir kadromuz olduğunu ifade etmeliyiz. Bir iki dokunuşla önümüzdeki sezon bize şampiyonluğu getirecek kadro yapılanmasına sahibiz."



-"Ülkemizde başka unsurlar da söz konusu. Ligde sıralamayı belirleyen unsurlar; ne yazık ki TFF yönetiminin anlayışı, adaletsiz kararlar, ülkemize has bir şekilde futbolu etkiliyor."



-"Futbolumuzda hak ve adalet bakış açısı yok. Başarıya giden her yol mübah görülüyor. Futbolun saha dışına geçtiğinin bir norm haline geldiği kaç ülke vardır dünyada?"



-"Üç sene çabuk geçti. Aday olurken de söyledim; iki dönem lazım dedim. İlk dönemimiz iyi geçmedi. İkinci dönem için de başkan adayı olduğumu açıklamak istiyorum."

-"Burada sonsuza kadar kalma gayem yok, aşırı uzun süre kalındığında neler yaşandığını da tecrübe ettik. Kulüplerde başkanlık dönemlerine sınırlama getirilmeli."



-"Yapamadıklarımızın, yapmamız gerekenlerin neler olduğunun farkındayız. İlk başkanlık dönemleri, bizim kulübümüzde hep zor geçmiştir. Biz de bazı konularda zorlandık. Doğru planlarımızı istediğimiz şekilde gerçekleştiremedik."



-"Camiamız rahat olsun, seçildiğimiz takdirde göreceksiniz, almamız gereken dersleri aldık ve ikinci dönemimiz bu açıdan çok daha farklı olacaktır."



-Fenerbahçe, artık oyunu kuralına göre oynayacak"



-"Biz yönetimi devraldığımızda, eski yönetim devir teslim yapma nezaketini bile göstermedi. Fenerbahçe geleneğinde, devir teslim yapılır. Hiçbir şey söylemediler. Bir yönetici geldi, el sıkıştık, gitti."