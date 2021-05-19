Beşiktaş Kupalarına kavuştu!

Süper Lig'i zirvede tamamlayarak 16. şampiyonluğuna ulaşan Beşiktaş, kupasını almak için Boğaz'dan stada geldi. Statta kurulan dev platformda gerçekleşecek olan kupa töreni öncesinde 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı nedeniyle saygı duruşunda bulunuldu.



Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları için saygı duruşunda bulunulurken, saat 19.19'u gösterdiğinde tüm Türkiye'yle aynı anda İstiklal Marşı okundu.



Süper Lig'de 2020-2021 sezonunun şampiyonu Beşiktaş, Vodafone Park'ta düzenlenen törenle şampiyonluk kupasını kaldırdı. Teknik heyet ve oyuncular kupayla beraber gazetecilere poz verdi.

