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Ziraat Türkiye Kupası'nın sahibi belli oldu!

Ziraat Türkiye Kupası finalinde Süper Lig şampiyonu Beşiktaş rakibi Antalyaspor'u 2-0 yenerek Ziraat Türkiye Kupası'nın da sahibi oldu.

Spor / 18 Mayıs 2021 Salı 22:37
Ziraat Türkiye Kupası'nın sahibi belli oldu!

59. Ziraat Türkiye Kupası sahibini buldu. Finalde Antalyaspor ile Beşiktaş kozlarını paylaştı. Uzun bir maratonun ardından mutlu sona ulaşan Beşiktaş, ezeli rakipleri Galatasaray ile Fenerbahçe'yi geride bıraktı, ligde şampiyonluk yaşadı. Şampiyonluk maçının teri henüz soğumamışken Ziraat Türkiye Kupası final maçında Beşiktaş, Gürsel Aksel Stadyumu'nda Ersun Yanal yönetimindeki Antalyaspor ile karşılaştı. Sergen Yalçın yönetimindeki Siyah Beyazlılar, Akdeniz ekibini 2-0'lık skorla yendi ve sezonu çifte kupayla tamamladı. Kartal'a kupayı getiren golleri Josef ve Rosier kaydetti.

Kulüp tarihinde 2. kez finale yükselen ve kupada oynadığı tüm maçlarını gol yemeden kazanan Antalyaspor ise final müsabakasında kalesinde 2 gol birden görerek turnuvayı 2. olarak tamamladı. Akdeniz ekibi tarihinde ilk kez müzesine götürmeyi hedeflediği Türkiye Kupası'ndan alınan bu skorla hayal kırıklığıyla ayrılmış oldu.

Sergen YalçınFenerbahçeBeşiktaşGalatasaray


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