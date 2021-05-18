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Şampiyon Beşiktaş kupasını ne zaman alacak?

Beşiktaş Süper Lig'in 2020 - 2021 sezonunu şampiyon olarak tamamladı. Beşiktaş'ın mpiyonluk kupasını 19 Mayıs'ta Vodafone Park'ta kaldıracağı öğrenilirken kutlamalara seyirci alınıp alınmayacağı da belli oldu.

Spor / 18 Mayıs 2021 Salı 00:03
Şampiyon Beşiktaş kupasını ne zaman alacak?

Süper Lig'in son haftasında Göztepe'yi deplasmanda 2-1 yenen Beşiktaş 2020-2021 sezonu şampiyonu oldu.

Göztepe karşısında aldığı galibiyetle puanını 84'e çıkaran Beşiktaş, aynı puanda yer alan Galatasaray'ın önünde yer aldı. Beşiktaş, bu sezon 89 gol atıp, 44 gol yiyerek artı 45 averaj yakaladı.

Sezonun son haftasında Helenex Yeni Malatyaspor'u evinde 3-1 mağlup eden Galatasaray ise toplam 80 kez fileleri havalandırdı. Kalesinde 36 gol gören Galatasaray, artı 44 averajda kalınca şampiyonluğu Beşiktaş'a kaptırdı.

16. ŞAMPİYONLUK

Bu arada 1959'tan itibaren gerçekleştirilen Süper Lig'de ilk şampiyonluğunu 1959-1960 sezonunda yaşayan Beşiktaş, 16. şampiyonluğuna Sergen Yalçın yönetiminde ulaştı.

Sezonun son haftasına 81 puanla Galatasaray'ın önünde averajla lider giren siyah-beyazlı takım, yine averajla mutlu sona ulaşmayı bildi.

ŞAMPİYON KUPASINI NE ZAMAN KALDIRACAK?

Süper Lig 2020-2021 sezonu şampiyonu Beşiktaş kupasını 19 Mayıs'ta Vodafone Park'ta kaldıracak. NTV'nin haberine göre kupa töreni için hazırlıklar devam ederken, İstanbul Valiliği pandemi nedeniyle kutlamara taraftar alınmayacağını iletti. Valilik, pandemi koşulları nedeniyle tekne organizasyonuna da izin vermedi.

Sergen YalçınYeni MalatyasporGöztepeBeşiktaşGalatasaray


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