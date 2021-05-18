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Galatasaray'da seçim tarihi belli oldu!

Galatasaray'da daha önce koronavirüs tedbirleri nedeniyle ertelenen başkanlık seçiminde tarih belli oldu. Mevcut Başkan Mustafa Cengiz aday olmayacağını duyurmuştu.

Spor / 18 Mayıs 2021 Salı 21:16
Galatasaray'da seçim tarihi belli oldu!

Galatasaray'dan seçim açıklaması! Galatasaray'da seçim günü belli oldu. Sarı kırmızılı takımın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada 'Yetkili mercilerin izin vermesi durumunda seçim 12 Haziran 2021 Cumartesi günü yapılacak.' denildi.

'Derneğimizin 18.05.2021 tarihli Yönetim Kurulu Toplantısı'nda alınan karar gereği, Türk Medeni Kanunu ile tüzüğümüzün ilgili maddeleri gereğince, kulübümüzün 'OLAĞAN SEÇİM GENEL KURUL TOPLANTISI' yasal koşullar çerçevesinde, yetkili mercilerin izin vermesi şartıyla, 12 Haziran 2021 Cumartesi günü saat 10:00'da Galatasaray Lisesi Tevfik Fikret Salonu'nda yeterli çoğunluk olmadığı takdirde ikinci toplantı 19 Haziran 2021 günü aynı yer ve saatte yapılackatır.'

CENGİZ ADAY OLMAYACAK

Galatasaray'da seçim iptal edilirken, Başkan Mustafa Cengiz, yapılacak ilk seçimde aday olmayacağını açıkladı.

Cengiz, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Galatasaray Spor Kulübü'nün yapılacak ilk seziminde bu şartlarda aday olmayacağımı sevgili Galatasaray camiasına saygılarımla bildiririm" açıklamasını yaptı.

Tevfik FikretGalatasaray


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