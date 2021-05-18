Beşiktaş çifte kupa peşinde! İlk düdük!

Türkiye Kupası finalinde ilk 11'ler belli oldu. Ziraat Türkiye Kupası final maçında Antalyaspor ile Beşiktaş karşı karşıya geliyor. Süper Lig şampiyonu Beşiktaş final maçı için moral depolarken bu sezon çifte kupa sevinci yaşamak istiyor. Antalyaspor'da ise hedef kupayı kazanıp UEFA Avrupa Ligi'ne gitmek. İşte maçın skor ve detayları...!!!