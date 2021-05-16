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Terim'den Mustafa Cengiz'e gönderme!

Galatasaray-Malatyaspor maçı sonrası teknik direktör Fatih Terim flaş açıklamalarda bulundu. Fatih Terim, Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz'e gönderme yaparak, "Sezonun en ciddi döneminde hocalara söylenecek şey mi bunlar. Sonradan hırslandırmak için dedim gibi şeyler, bunları geçin. Bu yapılan büyük ayıptır." açıklamasını yaptı.

Spor / 16 Mayıs 2021 Pazar 08:57
Terim'den Mustafa Cengiz'e gönderme!

Süper Lig'de Galatasaray evinde Malatyaspor'u 3-1 yenmesine rağmen şampiyonluğu averaj ile kaçırdı. Beşiktaş deplasmanda Göztepe'yi 2-1 mağlup ederek şampiyonluğu ulaşan takım oldu. Galatasaray teknik Direktörü Fatih Terim maç sonunda flaş açıklamalarda bulundu.

'GALATASARAY TARAFTARLARINA TEŞEKKÜR EDERİM'

Fatih Terim: Oyuncularımı tebrik ediyorum. Biz hiç bırakmadık, Florya... Çok da yaklaştık aslında. Burada ve Denizli'de gol yemeseydik... Emeği geçen herkese, bizi samimi olarak destekleyen Galatasaray taraftarlarına teşekkür ederim.

'HER ŞEYE RAĞMEN ŞAMPİYON OLABİLİRDİK'

Terim: Basınla ayrı uğraş, hakemlerle ayrı uğraş, TFF ile ayrı uğraş, bir de içeriyle uğraş. Bizim daha önce bitirmemiz gerekirdi bu işi. Bize çok ciddi yaralar verdiler. Sezon başından beri bakabiliriz. Herkese ve her şeye rağmen şampiyon olabilirdik.

'İÇİMİZDEKİLER DIŞARDAKİLERDEN DAHA TEHLİKELİ'

Terim: Eğer güçlü olmazsanız size herkes dokunur. Dokunulmaz olmak için güçlü olmak lazım. Galatasaray'ın her zaman güçlü olması lazım. Düşmanlarımız bile bildiğimiz şeyler ama içimizdekiler daha tehlikeli. Oyuncularımla gurur duyuyorum.

FATİH TERİM'DEN MUSTAFA CENGİZ'E GÖNDERME: BU YAPILAN AYIPTIR

Terim: Sezonun en ciddi döneminde hocalara söylenecek şey mi bunlar. Sonradan hırslandırmak için dedim gibi şeyler, bunları geçin. Bu yapılan büyük ayıptır.

Fatih Terim: Galatasaray'a, hocasına, oyuncusuna kolay ilişilmemeli. Daha da iyi anlatacağım. Merak etmesinler. Benim abartmayacağımı, zaman zaman Galatasaray'ın hatrı için eksik söyleyeceğimi bilirler.

'GALATASARAY'IN YAPILANMAYA İHTİYACI VAR'

'Haziranda seçim var, transfer ne zaman yapılacak? Şampiyonlar Ligi ön elemesi oynayacağız. Galatasaray'ın ciddi bir yapılanmaya ihtiyacı var.'

FATİH TERİM'DEN GÜNTEKİN ONAY'A GÖNDERME

Terim: Geçen hafta maç bitiyor. Yayıncı kuruluştu Güntekin Onay diyor ki, 'Yeni Malatyaspor hiç 3 gol yemedi.' Biz ondan şunu demesini de beklerdik, 'Ligin beşincisi de hiç 7 gol yemedi' Ben her şeyi daha iyi anlatacağım herkese.

'BAZI ZAMANLAR İSTİFA ZAMANIYDI AMA BEN YAPMADIM'

Terim: Mukavelemizin gereğine uyduk. Yapmamız gereken bazı şeyler vardı. Bazı zamanlar istifa zamanıydı ama ben yapmadım.

Fatih Terim: 'O kadar çok şeyle uğraştık ki biz federasyona ve kurullarına göğsümüzü germişken, federasyon ve kurullarına teşekkür edenleri görüyoruz. Basın, kurum, federasyonla ayrı uğraş. Bir de içeriyle uğraş.'

'2020-2021 ŞAMPİYONU BEŞİKTAŞ OLDU'

Beşiktaş, Süper Lig'in son haftasında deplasmanda Göztepe'yi 2-1 mağlup ederek şampiyonluğa ulaştı. Galatasaray, son hafta evinde ağırladığı Yeni Malatyaspor'u 3-1 geçti. Sergen Yalçın bu şampiyonluk sonunda Beşiktaş tarihine geçti. Sergen Yalçın, şampiyonluk sonunda gözyaşlarını tutamadı.

Ahmet Nur Çebi de maçın ardından yaptığı açıklamada hem Sergen Yalçın'a hem de futbolculara teşekkür etti. Tarihin en zor sezonunu geride bıraktıklarını ifade eden Sergen Yalçın, mutlu sonla bitirdikleri için çok sevinçli olduklarını vurguladı.

Sergen YalçınYeni MalatyasporFatih TerimBeşiktaşGalatasaray


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