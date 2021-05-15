Süper Lig'de son hafta heyecanı! İlk 11'ler!

Süper Lig, 42. ve son hafta maçlarıyla tamamlanacak. Merak edilen Süper Lig'de kim şampüyon olacak sorusu bu akşam cevap bulacak...!!!



İLK 11'LER!



BEŞİKTAŞ: Ersin, Rosier, Welinton, Vida, N'Sakala, Josef, Atiba, Ghezzal, Gökhan Töre, Nkoudou, Larin



GÖZTEPE: İrfan Can, Murat, Alpaslan, Atınç, Berkan, Esıtı, Obinna, Ndıaye, Soner, Halil, Jahovic



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GALATASARAY: Muslera, Yedlin, Donk, Marcao, Saracchi, Taylan, Gedson Fernandes, Emre Akbaba, Arda Turan, Babel, Halil Dervişoğlu



Yedekler: Okan, Şener, Etebo, Oğulcan, Kerem, Ömer, Luyindama, Mostafa, Emre Kılınç, Feghouli



Galatasaray'da Onyekuru ve Falcao sakatlıkları nedeniyle maç kadrosunda yer almadı.



YENİ MALATYASPOR: Ertaç, Semih, Hadebe, Wallace, Hafez, Issam, Zeki Yavru, Mallan, Fofana, Adem, Tetteh



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FENERBAHÇE: Altay, Nazım, Serdar, Szalai, Caner, Ozan, Sosa, Ferdi, Osayi, Pelkas, Valencia



Yedekler: Harun, Lemos, Mert, Cisse, Samatta, Gustavo, Tisserand, Thiam, Novak, Arda



KAYSERİSPOR: Doğan, Kvrzic, Attamah, Paz, Aziz, Kolovetsios, Ramazan, Avramovski, Muhar, Henrique, İlhan





İşte 20.30'da başlayacak 42. Hafta kritik maçlarının skorları:



Göztepe-Beşiktaş (Gürsel Aksel)



Galatasaray-Helenex Yeni Malatyaspor (Türk Telekom)



Hes Kablo Kayserispor-Fenerbahçe (Büyükşehir Belediyesi Kadir Has)