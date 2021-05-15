Şampiyon belli oluyor! İlk yarılar sona erdi [CANLI]

Süper Lig, 42. ve son hafta maçlarıyla tamamlanacak karşılaşmaların detaylarını haberimizden takip edebilirsiniz...!!!
Süper Lig, 42. ve son hafta maçlarıyla tamamlanacak. Merak edilen Süper Lig'de kim şampüyon olacak sorusu bu akşam cevap bulacak...!!!
İLK 11'LER!
BEŞİKTAŞ: Ersin, Rosier, Welinton, Vida, N'Sakala, Josef, Atiba, Ghezzal, Gökhan Töre, Nkoudou, Larin
GÖZTEPE: İrfan Can, Murat, Alpaslan, Atınç, Berkan, Esıtı, Obinna, Ndıaye, Soner, Halil, Jahovic
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GALATASARAY: Muslera, Yedlin, Donk, Marcao, Saracchi, Taylan, Gedson Fernandes, Emre Akbaba, Arda Turan, Babel, Halil Dervişoğlu
Yedekler: Okan, Şener, Etebo, Oğulcan, Kerem, Ömer, Luyindama, Mostafa, Emre Kılınç, Feghouli
Galatasaray'da Onyekuru ve Falcao sakatlıkları nedeniyle maç kadrosunda yer almadı.
YENİ MALATYASPOR: Ertaç, Semih, Hadebe, Wallace, Hafez, Issam, Zeki Yavru, Mallan, Fofana, Adem, Tetteh
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FENERBAHÇE: Altay, Nazım, Serdar, Szalai, Caner, Ozan, Sosa, Ferdi, Osayi, Pelkas, Valencia
Yedekler: Harun, Lemos, Mert, Cisse, Samatta, Gustavo, Tisserand, Thiam, Novak, Arda
KAYSERİSPOR: Doğan, Kvrzic, Attamah, Paz, Aziz, Kolovetsios, Ramazan, Avramovski, Muhar, Henrique, İlhan
42. Hafta kritik maçlarının skorları:
Göztepe 1-1 Beşiktaş (Gürsel Aksel)
Galatasaray 0-1 Helenex Yeni Malatyaspor (Türk Telekom)
Hes Kablo Kayserispor 1-0 Fenerbahçe (Büyükşehir Belediyesi Kadir Has)