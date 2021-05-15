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Beşiktaş Şampiyon oldu! Sergen ağladı!

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, Beşiktaş'ın şampiyon olmasının ardından gözyaşlarına hakim olamadı.

Spor / 15 Mayıs 2021 Cumartesi 22:41
Beşiktaş Şampiyon oldu! Sergen ağladı!

Beşiktaş Süper Lig'in 42. Haftasında konuk olduğu Göztepe'yi 2-1 yenerek 2020-21 sezonu şampiyonu oldu. 

SERGEN'İN GÖZYAŞLARINI TUTAMADIĞI ANLAR OBJEKTİFLERE YANSIDI! 

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın maç sonunda Beşiktaş'ın şampiyon olmasının ardından gözyaşlarını tutamadı. O anlar objektiflere yansıdı. 



BAKAN KASAPOĞLU'NDA TEBRİK!

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Süper Lig'de 2020-2021 sezonunu şampiyon tamamlayan Beşiktaş için tebrik mesajı yayımladı.

Bakan Kasapoğlu, yayımladığı tebrik mesajında şu ifadelere yer verdi:

'Süper Lig 2020-2021 sezonunda gösterdiği başarılı performansın ardından yarışı şampiyon olarak göğüsleyen Beşiktaş Jimnastik Kulübünü kutluyorum. Üç güzide kulübümüzün Süper Lig'in son haftasına kadar sürdürdüğü zirve mücadelesinde kazanan Türk futbolu oldu. Bu çetin mücadele sonucunda ipi göğüsleyen Beşiktaş'ın bu başarısında emeği geçen başta futbolcular ve teknik ekip olmak üzere yönetimi ve siyah-beyazlı camiayı tebrik ediyorum. Önümüzdeki sezon UEFA Şampiyonlar Ligi'nde ülkemizi temsil edecek olan Beşiktaş'a başarılar diliyorum.'

Sergen YalçınGöztepeBeşiktaş


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