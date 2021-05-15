Beşiktaş şampiyon oldu!

Süper Lig'in 42. haftasında Beşiktaş, deplasmanda Göztepe'yle karşılaştı. Beşiktaş, 10. dakikada Vida'nın attığı golle 1-0 öne geçti. Göztepe 24. dakikada Alpaslan'ın golüyle durumu 1-1'e getirdi. İlk yarı 1-1'lik eşitlikle sona erdi. Beşiktaş 69. dakikada Ghezzal'in penaltı golüyle skoru 2-1'e getirdi. Maçın geriye kalan dakikalarında başka gol olmadı ve Beşiktaş deplasmanda Göztepe'yi 2-1 mağlup ederek şampiyon oldu.





