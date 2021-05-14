Beyaz Gazete Ana Sayfa

Şenol Güneş EURO 2020 kadrosunu açıkladı!

Son dakika haberi... EURO 2020 milli takım kadrosu açıklandı! A milli takım teknik direktörü Şenol Güneş, kadronun 30 kişi olduğunu daha sonra bu sayının 26'ya düşeceğini açıkladı. Galatasaray'ın genç yıldızları Kerem Aktürkoğlu ve Halil Dervişoğlu ilk kez A milli takım aday kadrosuna çağrılırken Beşiktaş'ın genç sol beki Rıdvan Yılmaz da kadroda yer aldı. Sakatlıktan kurtulan Cengiz Ünder ve Abdulkadir Ömür de açıklanan isimler arasında yer buldu.

Spor / 14 Mayıs 2021 Cuma 11:32
Şenol Güneş EURO 2020 kadrosunu açıkladı!

Milli takım teknik direktörü Şenol Güneş, EURO 2020 milli takım aday kadrosunu açıkladı! Şenol Güneş, Abdulkadir Ömür, Rıdvan Yılmaz, Halil Dervişoğlu ve Kerem Aktürkoğlu gibi isimleri milli takıma davet etti. Fenerbahçe'nin sol beki Caner Erkin aday kadroda yer bulamadı. Kadroda olması beklenen Adem Büyük de listede yer almadı.
 
UEFA, pandemi nedeniyle 23 kişilik milli takım kadrolarının 26 kişiye yükseldiğini açıklamıştı. 26 kişilik kadro maçtan önce 23'e düşecek.
'Olağanüstü koşullar devam ediyor. O nedenle toplantıyı online yapıyoruz. Tüm müslüman aleminin bayramını kutlarım. Bu ülke hepimizin, milli takım da ülkemizi temsil ediyor. Milli takım benim için her şeyden önemli. Başarımızın toplumsal bir rahatlama getireceğini biliyoruz.
 
Hedefimiz ve planımız belli biz büyük bir aileyiz. Futbolcular bizim çocuklarımız. Ötekiler değiliz birlikte olduğumuzu hiç unutmayalım. Futbol ortak değerimiz tartışacağız ama birlikte yarışacağız. Gençlerimize güveniyoruz. Doğru olacağız, hep birlikte bazı şeyleri düzelteceğiz.'
 
FUTBOL UMUT VERİR!
 
'Futbol olumsuzlukları ortadan kaldırmaz ama umut verir, gençlerin rüyalarına örnek olur. 2021'in ortalarındayız hala pandemi devam ediyor ama futbolun günlük başarılardan daha değerli olduğunu biliyoruz. Oyuncularım sorumluluklarını gösterdi. Geride kalan ligleri unutup büyük bir hedefe odaklanacağız. Ligde yaşananları geride bırakmalıyız.
 
EURO 2020 KADROSU 30 KİŞİ OLACAK!
 
Şenol Güneş milli takımın kadrosunun 30 kişi olacağını açıkladı. Antalya kampı sonrasında kadro 26'ya inecek. 18 Mayıs'ta Antalya'da kampa gireceğiz. 10 Haziran'da Roma'ya gideceğiz, 11 Haziran'da ilk maçımıza çıkacağız.
 
MERT GÜNOK, UĞURCAN, ALTAY, GÖKHAN AKKAN, ZEKİ ÇELİK, MERT MÜLDÜR, OZAN KABAK, MERİH, ÇAĞLAR, KAAN AYHAN, UMUT MERAŞ, RIDVAN, TAYLAN, OKAY, DORUKHAN, OZAN, MAHMUT TEKDEMİR, ORKUN, YUSUF, İRFAN CAN, HAKAN, CENGİN, HALİL AKBUNAR, ABDULKADİR ÖMÜR, KEREM AKTÜRKOĞLU, BURAK YILMAZ, ENES ÜNAL, HALİL DERVİŞOĞLU
 
Bu sezon Süper Lig'de attığı 16 golle en fazla gol sevinci yaşayan yerli futbolcu olan Adem Büyük, milli takım kadrosunda olacak mı? Gaziantep FK forması giyen Muhammet Demir de 15 gol kaydetti. Fatih Terim'in son haftalarda forma şansı verdiği Halil Dervişoğlu da forvet için adaylar arasında.

FenerbahçeFatih TerimŞenol GüneşCaner Erkin


YAZARLARTAMAMI
Eda Doğan

26 NİSAN-03 MAYIS HAFTALIK BURÇ YORUMLARI

Eda Doğan
Mehmet Orhan

ABD YUNANİSTAN’I NİYE ÖPÜYOR?

Mehmet Orhan
Kürşad Berkkan

PAPA’NIN IRAK’TA SABİ CEMAATİNE VERDİĞİ GİZEMLİ KİTAP : SİDRA

Kürşad Berkkan
Kemalettin İsaoğlu

CEMAL KAŞIKÇI SUİKASTI

Kemalettin İsaoğlu
TÜRKER AKINCI

84 Ve 94 Ruhları...

TÜRKER AKINCI
Ümit ÖZDEMİR

14 ŞUBAT SEVGİLİLER GÜNÜ VE AZİZ VALENTİNE'NİN BİLİNMEYEN HİKAYESİ

Ümit ÖZDEMİR
Latif Şimşek

HA KEL HASAN HA HASAN KEL!

Latif Şimşek
Av. Arb. Selçuk ENER

İŞÇİNİN İKİNCİ BİR İŞTE ÇALIŞMASI, İŞVERENE HAKLI FESİH İMKANI TANIR MI?

Av. Arb. Selçuk ENER
Murat AKAN

Rusya Bahanesiyle Türkiye Kuşatılıyor

Murat AKAN
Ahmet ANAPALI

Aslında Bütün Suç Minik Merdan’ı Ünlü Yapamayanlarda…

Ahmet ANAPALI
İslam Memiş

Piyasalar Haftayı Nasıl Tamamlıyor ?

İslam Memiş
Cengiz ALÇAYIR

Vız’yoner!

Cengiz ALÇAYIR
Erkan Trükten

DÜNYA’NIN 11 EYLÜL’Ü

Erkan Trükten
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
Advertisement Advertisement