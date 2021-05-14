Şenol Güneş EURO 2020 kadrosunu açıkladı!

UEFA, pandemi nedeniyle 23 kişilik milli takım kadrolarının 26 kişiye yükseldiğini açıklamıştı. 26 kişilik kadro maçtan önce 23'e düşecek.

'Olağanüstü koşullar devam ediyor. O nedenle toplantıyı online yapıyoruz. Tüm müslüman aleminin bayramını kutlarım. Bu ülke hepimizin, milli takım da ülkemizi temsil ediyor. Milli takım benim için her şeyden önemli. Başarımızın toplumsal bir rahatlama getireceğini biliyoruz.

Hedefimiz ve planımız belli biz büyük bir aileyiz. Futbolcular bizim çocuklarımız. Ötekiler değiliz birlikte olduğumuzu hiç unutmayalım. Futbol ortak değerimiz tartışacağız ama birlikte yarışacağız. Gençlerimize güveniyoruz. Doğru olacağız, hep birlikte bazı şeyleri düzelteceğiz.'

FUTBOL UMUT VERİR!

'Futbol olumsuzlukları ortadan kaldırmaz ama umut verir, gençlerin rüyalarına örnek olur. 2021'in ortalarındayız hala pandemi devam ediyor ama futbolun günlük başarılardan daha değerli olduğunu biliyoruz. Oyuncularım sorumluluklarını gösterdi. Geride kalan ligleri unutup büyük bir hedefe odaklanacağız. Ligde yaşananları geride bırakmalıyız.

EURO 2020 KADROSU 30 KİŞİ OLACAK!

Şenol Güneş milli takımın kadrosunun 30 kişi olacağını açıkladı. Antalya kampı sonrasında kadro 26'ya inecek. 18 Mayıs'ta Antalya'da kampa gireceğiz. 10 Haziran'da Roma'ya gideceğiz, 11 Haziran'da ilk maçımıza çıkacağız.

MERT GÜNOK, UĞURCAN, ALTAY, GÖKHAN AKKAN, ZEKİ ÇELİK, MERT MÜLDÜR, OZAN KABAK, MERİH, ÇAĞLAR, KAAN AYHAN, UMUT MERAŞ, RIDVAN, TAYLAN, OKAY, DORUKHAN, OZAN, MAHMUT TEKDEMİR, ORKUN, YUSUF, İRFAN CAN, HAKAN, CENGİN, HALİL AKBUNAR, ABDULKADİR ÖMÜR, KEREM AKTÜRKOĞLU, BURAK YILMAZ, ENES ÜNAL, HALİL DERVİŞOĞLU