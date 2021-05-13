Beşiktaş ve Galatasaray arasında 600 milyon TL'lik dev final!

Mustafa Cengiz daha önce şampiyon olurken Ahmet Nur Çebi ve Ali Koç henüz şampiyonluk yaşayamadılar.

Şampiyonluk yolunda kıyasıya yarış son haftaya taşınırken, kupa zaferinin yanı sıra kazanan takımın kasası da bayram edecek. Lider Beşiktaş Göztepe deplasmanına çıkarken G.Saray, evinde Yeni Malatya'yı konuk edecek. 3. sıradaki F.Bahçe ise iki rakibinin de puan kaybetmesini beklediği haftada Kayserispor 'a konuk olacak.

HER GALİBİYET 2.7 MİLYON €

Cumartesi günü oynanacak maçlar sonrasında zirvede yer alacak takım, ezeli rakiplerine göre de mali olarak bir hayli rahatlayacak. Üç büyük takım da mali sorunlarından kurtulmak için yeni çareler ararken, kısa yol ise şampiyon olmaktan geçiyor.

Süper Lig şampiyonunun direkt Devler Ligi vizesi alacağı sezonda UEFA'dan da para yağacak. Şampiyonlar Ligi'ne girecek olan ekip daha topa bile vurmadan 40 milyon Euro'luk (405 milyon TL) gelire ulaşacak. Bu gelirin yanı sıra alınacak her galibiyet için 2.7 milyon Euro ve her beraberlik için de 900 bin Euro daha kazanacak.

Ahmet Nur Çebi

20 Ekim 2019'da Serdal Adalı ile girdiği seçimde ipi göğüsleyen Ahmet Nur Çebi, kupa mutluluğu yaşayamadı.

Mustafa Cengiz

20 Ocak 2018'de başkanlık koltuğuna oturan Mustafa Cengiz, 2 Süper Lig, 1 Türkiye Kupası ve 1 kez de Süper Kupa kazandı.

Ali Koç

3 Haziran 2018'de Aziz Yıldırım 'ı geçerek başkan olan Ali Koç yönetimindeki F.Bahçe hiç kupa zaferi yaşayamadı.

EN ÇOK G.SARAY KAZANACAK