Beyaz Gazete Ana Sayfa

Beşiktaş ve Galatasaray arasında 600 milyon TL'lik dev final!

Süper Lig'de şampiyonluk yarışı kıyasıya devam ederken külüplerin gözü Şampiyonlar Ligi'nden gelecek gelire çevrildi. Şampiyonlar Ligi'nde katılacak takım topa bile vurmadan 40 milyon Euro kazanacak. Türkiye Futbol Federasyonu'ndan gelecek primlerle birlikte ortada dev bir pasta var. Devler Ligi'nde her galibiyetin ödülü ise 2.7 milyon €!

Spor / 13 Mayıs 2021 Perşembe 09:54
Beşiktaş ve Galatasaray arasında 600 milyon TL'lik dev final!

Beşiktaş ve Galatasaray şampiyonluk için müthiş bir mücadele içine girecekler. Sivasspor'a kaybederek ümitlerini zora sokan Fenerbahçe ise rakiplerinin hata yapmasını bekleyecek. Beşiktaş, Göztepe deplasmanında kazandıktan sonra Galatasaray ile Yeni Malatyaspor karşılaşmasını takip edecek.
 
Mustafa Cengiz daha önce şampiyon olurken Ahmet Nur Çebi ve Ali Koç henüz şampiyonluk yaşayamadılar.
 
Şampiyonluk yolunda kıyasıya yarış son haftaya taşınırken, kupa zaferinin yanı sıra kazanan takımın kasası da bayram edecek. Lider Beşiktaş, Göztepe deplasmanına çıkarken G.Saray, evinde Yeni Malatya'yı konuk edecek. 3. sıradaki F.Bahçe ise iki rakibinin de puan kaybetmesini beklediği haftada Kayserispor'a konuk olacak.
 
 
HER GALİBİYET 2.7 MİLYON €
 
Cumartesi günü oynanacak maçlar sonrasında zirvede yer alacak takım, ezeli rakiplerine göre de mali olarak bir hayli rahatlayacak. Üç büyük takım da mali sorunlarından kurtulmak için yeni çareler ararken, kısa yol ise şampiyon olmaktan geçiyor.
 
Süper Lig şampiyonunun direkt Devler Ligi vizesi alacağı sezonda UEFA'dan da para yağacak. Şampiyonlar Ligi'ne girecek olan ekip daha topa bile vurmadan 40 milyon Euro'luk (405 milyon TL) gelire ulaşacak. Bu gelirin yanı sıra alınacak her galibiyet için 2.7 milyon Euro ve her beraberlik için de 900 bin Euro daha kazanacak.
 
 
Ahmet Nur Çebi
 
20 Ekim 2019'da Serdal Adalı ile girdiği seçimde ipi göğüsleyen Ahmet Nur Çebi, kupa mutluluğu yaşayamadı.
 
Mustafa Cengiz
 
20 Ocak 2018'de başkanlık koltuğuna oturan Mustafa Cengiz, 2 Süper Lig, 1 Türkiye Kupası ve 1 kez de Süper Kupa kazandı.
 
 
Ali Koç
 
3 Haziran 2018'de Aziz Yıldırım'ı geçerek başkan olan Ali Koç yönetimindeki F.Bahçe hiç kupa zaferi yaşayamadı.
 
 
EN ÇOK G.SARAY KAZANACAK
 
Bunun yanı sıra TFF tarafından verilen primlerle birlikte ise kazanç çok daha artacak. Şampiyon olacak takıma TFF'den 10 milyon TL ek ödeme yapılacak. G.Saray ve Beşiktaş, son maçlarını kazanmaları halinde bu sezon şampiyonluk primi hariç 63'er milyon TL'yi sezon boyunca (25 galibiyet+8 beraberlik) toplamış olacak.
 

Yeni MalatyasporFenerbahçeKayserisporGalatasarayAziz Yıldırım

loading...

YAZARLARTAMAMI
Eda Doğan

26 NİSAN-03 MAYIS HAFTALIK BURÇ YORUMLARI

Eda Doğan
Mehmet Orhan

ABD YUNANİSTAN’I NİYE ÖPÜYOR?

Mehmet Orhan
Kürşad Berkkan

PAPA’NIN IRAK’TA SABİ CEMAATİNE VERDİĞİ GİZEMLİ KİTAP : SİDRA

Kürşad Berkkan
Kemalettin İsaoğlu

CEMAL KAŞIKÇI SUİKASTI

Kemalettin İsaoğlu
TÜRKER AKINCI

84 Ve 94 Ruhları...

TÜRKER AKINCI
Ümit ÖZDEMİR

14 ŞUBAT SEVGİLİLER GÜNÜ VE AZİZ VALENTİNE'NİN BİLİNMEYEN HİKAYESİ

Ümit ÖZDEMİR
Latif Şimşek

HA KEL HASAN HA HASAN KEL!

Latif Şimşek
Av. Arb. Selçuk ENER

İŞÇİNİN İKİNCİ BİR İŞTE ÇALIŞMASI, İŞVERENE HAKLI FESİH İMKANI TANIR MI?

Av. Arb. Selçuk ENER
Murat AKAN

Rusya Bahanesiyle Türkiye Kuşatılıyor

Murat AKAN
Ahmet ANAPALI

Aslında Bütün Suç Minik Merdan’ı Ünlü Yapamayanlarda…

Ahmet ANAPALI
İslam Memiş

Piyasalar Haftayı Nasıl Tamamlıyor ?

İslam Memiş
Cengiz ALÇAYIR

Vız’yoner!

Cengiz ALÇAYIR
Erkan Trükten

DÜNYA’NIN 11 EYLÜL’Ü

Erkan Trükten
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
Advertisement Advertisement