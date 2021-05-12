Beyaz Gazete Ana Sayfa

Beşiktaş ile Galatasaray averaj hesaplarında!

Süper Lig'de şampiyonluk yarışı son haftaya kaldı, averaj hesapları yapılmaya başlandı. Galatasaray'ın ipi göğüslemesi için 1-0 veya 2-1'lik Beşiktaş galibiyetlerine karşılık Yeni Malatyaspor karşısında sahadan en az 4-0, 5-1 gibi skorlarla ayrılması gerekiyor. Peki Yeni Malatyaspor bu sezon ne yaptı, kaybettiği maçlar nasıl sonuçlandı? Hep beraber göz atıyoruz...

Spor / 12 Mayıs 2021 Çarşamba 12:49
Beşiktaş ile Galatasaray averaj hesaplarında!

Süper Lig'de Beşiktaş ile Galatasaray'ın puanlarının eşitlenmesiyle birlikte gözler Galatasaray'ın Yeni Malatyaspor ile oynayacağı kader maçına çevrildi.

İki takımın aynı puanı bitirmesi durumunda genel averaja kalacak şampiyonluk yarışında avantajlı takım şu an için Beşiktaş. Ezeli rakibi Galatasaray'ın +2 averaj önünde olan siyah beyazlıların hafta sonu karşılaşacağı Göztpe karşısında alacağı tek farklı galibiyete karşılık, sarı kırmızılıların Yeni Malatya'yı en az dört farklı mağlup etmesi gerekiyor.

Olası 3 gol farklı galibiyette averajlar eşitleneceğinden atılacak toplam gol adedi devreye giriyor. Burada Beşiktaş'ın rakibine karşı 10 gol farklı (87-77) üstünlüğü bulunuyor.

Basit matematikle Galatasaray'ın ipi göğüslemesi için 1-0 veya 2-1'lik Beşiktaş galibiyetlerinde sahada 4-0, 5-1 gibi skorlarla ayrılması gerekiyor.

Yeni Malatyaspor bu sezon ne yaptı?

Yeni Malatyaspor'un bu sezon 3 farkla mağlup olduğu tek maç bulunuyor. Ligin ilk haftasında Karagümrük'e konuk olan sarı kırmızılılar sahadan 3-0 mağlup ayrılmıştı. Bu karşılaşmanın dışında Yeni Malatyaspor'un tek farklı ve iki farklı yenilgileri bulunuyor.

İki takımın 24 Ocak 2021'de Malatya'daki mücadelesi ise Galatasaray'ın 1-0'lık üstünlüğü ile tamamlandı.

Malatyaspor son olarak göreve gelen İrfan Buz yönetiminde çıktığı 11 maçta ise; 3 galibiyet, 5 beraberlik ve 3 mağlubiyet elde etti.

Hafta SonuYeni MalatyasporBeşiktaşGalatasaray

loading...

YAZARLARTAMAMI
Eda Doğan

26 NİSAN-03 MAYIS HAFTALIK BURÇ YORUMLARI

Eda Doğan
Mehmet Orhan

ABD YUNANİSTAN’I NİYE ÖPÜYOR?

Mehmet Orhan
Kürşad Berkkan

PAPA’NIN IRAK’TA SABİ CEMAATİNE VERDİĞİ GİZEMLİ KİTAP : SİDRA

Kürşad Berkkan
Kemalettin İsaoğlu

CEMAL KAŞIKÇI SUİKASTI

Kemalettin İsaoğlu
TÜRKER AKINCI

84 Ve 94 Ruhları...

TÜRKER AKINCI
Ümit ÖZDEMİR

14 ŞUBAT SEVGİLİLER GÜNÜ VE AZİZ VALENTİNE'NİN BİLİNMEYEN HİKAYESİ

Ümit ÖZDEMİR
Latif Şimşek

HA KEL HASAN HA HASAN KEL!

Latif Şimşek
Av. Arb. Selçuk ENER

İŞÇİNİN İKİNCİ BİR İŞTE ÇALIŞMASI, İŞVERENE HAKLI FESİH İMKANI TANIR MI?

Av. Arb. Selçuk ENER
Murat AKAN

Rusya Bahanesiyle Türkiye Kuşatılıyor

Murat AKAN
Ahmet ANAPALI

Aslında Bütün Suç Minik Merdan’ı Ünlü Yapamayanlarda…

Ahmet ANAPALI
İslam Memiş

Piyasalar Haftayı Nasıl Tamamlıyor ?

İslam Memiş
Cengiz ALÇAYIR

Vız’yoner!

Cengiz ALÇAYIR
Erkan Trükten

DÜNYA’NIN 11 EYLÜL’Ü

Erkan Trükten
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
Advertisement Advertisement