İngilizlerin Şampiyonlar Ligi küstahlığı! Başbakan Johnson Ceferin'le görüştü

İngiltere'de hükümet ve Futbol Federasyonu'nun başı çektiği Şampiyonlar Ligi finalini İstanbul'dan alma operasyonu ülke basını üzerinden devam ediyor.



The Sun, UEFA yönetiminin finalini Wembley'e taşımaya hazırlandığını öne sürdü. Gazete, başbakan Boris Johnson'ın UEFA Başkanı ile yaptığı görüşmede Türkiye'yi neden kırmızı listeye resmen aldıklarını aktardığı, Aleksander Ceferin'in ise finalle ilgili olarak bir dizi garanti istediğini vurguladı.



'HARCADIĞI PARAYI TÜRKİYE'YE ÖDEYİN'



Ceferin'in İngilizler'den gelen bu teklife sempatik baktığı ancak UEFA'nın tek seçenek olarak Wembley'i gördüğünü ve en az 22 bin 500 seyirci garantisinin verilmesini talep ettiği de yazıldı. UEFA'nın ayrıca Türkiye'nin Devler Ligi için harcadığı paranın da İngiliz hükümetince karşılanması gerektiğini belirttiği kaydedildi.