Galatasaray'ın kamp kadrosu açıklandı!

Beşiktaş derbisinde attığı golle morallenen Radamel Falcao, Denizlispor kamp kadrosunda yer almadı. Radamel Falcao'nun Denizlispor maçı kadrosunda olmaması sürpriz olarak değerlendirildi.



Beşiktaş maçında sakatlanan Mostafa Mohamed de Denizlispor kafilesinde yer alırken corona virüsü yeni atlatan Etebo da kafilede yer bulamadı.



Galatasaray'ın açıklanan kamp kadrosu şöyle:





