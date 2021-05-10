Galatasaray'ın kamp kadrosu açıklandı!

Süper Lig'in 41. haftasında ligden düşmesi kesinleşen Denizlispor'a konuk olacak Galatasaray'da, kamp kadrosu belli oldu. Geçtiğimiz hafta oynanan Beşiktaş derbisinde takımını 2. golünü kaydeden Radamel Falcao, Denizlispor maçının kadrosuna alınmadı.
Beşiktaş derbisinde attığı golle morallenen Radamel Falcao, Denizlispor kamp kadrosunda yer almadı. Radamel Falcao'nun Denizlispor maçı kadrosunda olmaması sürpriz olarak değerlendirildi.
Beşiktaş maçında sakatlanan Mostafa Mohamed de Denizlispor kafilesinde yer alırken corona virüsü yeni atlatan Etebo da kafilede yer bulamadı.
Galatasaray'ın açıklanan kamp kadrosu şöyle: