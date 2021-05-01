TFF'den Beşiktaş'a red!

Beşiktaş, Hatayspor'un maçtan önce koronavirüs testinden geçmesi için Türkiye Futbol Federasyonu'na başvurdu. Ancak TFF, Beşiktaş'ın talebini kabul etmedi.
Beşiktaş, Hatayspor'a PCR testi yapılması için Türkiye Futbol Federasyonu'na (TFF) başvuru yapıldığını ve ret cevabı alındığını açıkladı.
"TALEBİMİZ KABUL GÖRMEMİŞTİR"
Kulüp tarafından yapılan açıklamada, "Futbol A Takımımızın Süper Lig'in 39. haftasında Atakaş Hatayspor ile oynayacağı maç öncesinde 01.05.2021 tarihinde yapmış olduğumuz Atakaş Hatayspor' a hızlandırılmış PCR testi uygulanması talebimiz, TFF Sağlık Kurulunca kabul görmemiştir. Kamuoyunun bilgisine saygılarımızla sunarız." ifadeleri yer aldı.