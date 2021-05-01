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Beşiktaş - Hatayspor CANLI ANLATIM

Süper Lig'in 39. haftasında Beşiktaş, sahasında Atakaş Hatayspor'u ağırlıyor. Hakem Ali Palabıyık yönetiminde Vodafone Park'ta oynanan mücadelede iki takımda da hedef mutlak galibiyet.

Spor / 1 Mayıs 2021 Cumartesi 21:37
Beşiktaş - Hatayspor CANLI ANLATIM

Süper Lig'de bitime sayılı haftalar kala zirvede bulunan Beşiktaş, Atakaş Hatayspor'u ağırlıyor. Üst üste aldığı galibiyetlerle farkı yeniden açan siyah-beyazlılar, zorlu Galatasaray derbisi öncesi kayıp istemiyor.
 
İLK 11'LER
 
Beşiktaş: Ersin, Rosier, Welinton, Vida, N'Sakala, Josef, Atiba, Ljajic, Ghezzal, N'Koudou, Larin
 
Hatayspor: Munir, Popov, Billong, Santos, Katranis, Aabid, Ribeiro, Traore, Boupendza, Akintola, Diouf
 
4 FUTBOLCU SARI KART CEZA SINIRINDA
Beşiktaş'ta müsabaka öncesi 4 futbolcu sarı kart ceza sınırında yer alıyor.
 
Siyah-beyazlı ekipte 40. haftada Galatasaray ile oynanacak derbi maç öncesi Cyle Larin, Atiba Hutchinson, Dorukhan Toköz ve Adem Ljajic'in üçer sarı kartı bulunuyor. Bu oyuncular Atakaş Hatayspor karşısında sarı kart gördükleri takdirde cezalı duruma düşecek.
 
5 FUTBOLCUNUN SAKATLIĞI SÜRÜYOR
Siyah-beyazlı ekipte oynanacak karşılaşma öncesi 5 futbolcunun sakatlığı bulunuyor. Sezonu kapattıkları açıklanan Cenk Tosun ve Ajdin Hasic'in yanı sıra tedavileri devam eden Oğuzhan Özyakup ve Vincent Aboubakar'ın Hatayspor karşısında görev yapması beklenmiyor. Çaykur Rizespor maçında sakatlanarak oyundan çıkan Gökhan Töre'nin kontrollerinde sağ uyluk iç adalesinde gerilme tespit edildiği açıklandı. Gökhan Töre'nin son durumu maç saatinde belli olacak.
 
GALİBİYET GELİRSE ÖMER ERDOĞAN'A HEDİYE EDİLECEK!
Süper Lig'in 38. haftasında Gençlerbirliği'ni 3-1 yenerek çıkış yakalayan Hatayspor'da Beşiktaş maçı öncesi yapılan corona virüsü testleri sonucunda Teknik Direktör Ömer Erdoğan'ın testinin pozitif çıktığı açıklandı. Hafta boyu genç teknik adam ile birlikte çalışmalarını istekli bir şekilde sürdüren futbolcuların bu duruma çok üzüldükleri ve hocalarına Beşiktaş karşılaşmasında galibiyet hediye etmek istedikleri öğrenildi. Bu durumla birlikte mutlak parolayı galibiyet ve 3 puan olarak belirleyen futbolcular, Hatay'a teknik direktörleri Ömer Erdoğan'ı güldürerek dönmek istiyor. Takım içinde birçok oyuncunun liderlik üstlendiği, teknik ekiple birlikte takımın kenetlendiği ve galibiyet için özel konuşmalar yapıldığı belirtildi. Kart cezalıları Isaac Sackey ve Mohammed Kamara, Beşiktaş karşılaşmasında forma giyemezken, sakatlığı süren Selim Ilgaz kafilede yer almayacak.
 

Çaykur RizesporHataysporBeşiktaşGençlerbirliğiGalatasaray

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