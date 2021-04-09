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TFF flaş kararı duyurdu! Mayıs'a ertelendi!

Türkiye Futbol Federasyonu, 17 Nisan'da başlatılması planlanan Bölgesel Amatör Lig'in mayıs ayının son haftasına ertelendiğini duyurdu.

Spor / 09 Nisan 2021 Cuma 18:38
TFF flaş kararı duyurdu! Mayıs'a ertelendi!

Türkiye Futbol Federasyonu, daha önce 17 Nisan'da başlayacağı açıklanan Bölgesel Amatör Lig'in mayıs ayının son haftasına ertelendiğini açıklandı.

İŞTE TFF'NİN AÇIKLAMASI;

Covid-19 pandemisinin son günlerdeki seyri üzerine Bölgesel Amatör Lig maçlarının oynatılması ile ilgili TFF Sağlık Kurulu tarafından bir değerlendirme yapılmıştır.

Yeni tedbirleri zorunlu kılan mevcut süreçte, gerek şartların elverişli olmadığı gerekse 266 takımın katılımının söz konusu olduğu lig organizasyonunun yeni riskler taşıdığı konusunda Sağlık Kurulu görüş birliğine varmıştır.

Bu kapsamda, daha önce 17 Nisan’da başlatılması planlanan Bölgesel Amatör Lig'in sağlık şartları uygun olduğu takdirde Mayıs ayının son haftası başlatılması uygun bulunmuştur.

Kamuoyunun bilgilerine saygıyla duyurulur.

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