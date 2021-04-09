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Sercan Çekmen: Askerden sonra saçım, sakalım beyazladı

Erenlerspor’un en yeni transferi Sercan Çekmen sosyal medyada olay oldu. Çekmen, yaşına inanmayan taraftarlara, "Askerden sonra saçlarım beyazladı" dedi.

Spor / 09 Nisan 2021 Cuma 15:52
Sercan Çekmen: Askerden sonra saçım, sakalım beyazladı

Sakarya Bölgesel Amatör Lig'de mücadele eden Erenlerspor'un en yeni transferi Sercan Çekmen sosyal medyada gündem oldu.

1993 doğumlu olan futbolcu, yaşından büyük gösterdiği için sosyal medyada olay oldu.

Saçlarının ve sakallarının beyazlamış olması sebebiyle taraftarlar Çekmen'in 1993 doğumlu olmadığını iddia etti.

“DOĞUM TARİHİM NEYSE O”

Yaptığı bir röportajda Çekmen, “Yaşım ne küçük ne büyük. Doğum tarihim neyse o 03.01.1993! Ben de büyük müyüm diye merak ettim doğduğum hastaneye gittim. Orada doğum kayıtlarına baktırdım doğru yani. Eksik ya da fazla yok.

19 yaşında profesyonel olup 2. Lig'de oynamıştım sonra şanssız bir sakatlık yaşadım ve askere gitmeye karar verdim. Herkes bedelli yapıyor ben 12 ay askerlik yaptım. Zaten saçımın, sakalımın beyazlama hikayesi oradan geliyor.

“ASKERDEN SONRA SAÇIM SAKALIM BEYAZLADI”

Askerde her gün tıraş oluyoruz. Uzamadan kesiyoruz. Askerlikteki 12 aylık sürecim beni çok yıprattı. Hem futboldan uzak kaldım, hem sakattım. Askerden sonra tekrar futbol oynayabilecek miyim, başka bir iş yapabilecek miyim hep bunları düşündüm.

Futbolcu her işi yapamaz. Bu işin açığı... Askerden geldim, saçım sakalım uzamaya başladı. Ben inanamadım kendime çok şaşırdım. Saçım sakalım beyazlamıştı. Stresten oldu muhtemelen. Birazda ırsi ailede de var bizim.” İfadelerini kullandı.

“GÖRÜNÜŞÜME ALDANMASINLAR”

Fanatik'in yaptığı röportajda Çekmen, ”Spor camiası dışındakilere gülüp geçtim ama bizim camiadan olan küçük kardeşlerimize şunu söylemek istiyorum. Bizden büyük abilerimiz hep şunu söylerdi ‘Sizin gibi gençler futbolda varken ben daha çok futbol oynarım.

Ben 40'a kadar oynarım' derlerdi. Ben de aynı şeyi onlara söyleyeceğim. Onlar gibi gençler varken Görünüşüme aldanmasınlar, gelsinler maçlarımızı izlesinler bir daha yorumlasınlar. Onlar gibi gençler varken, ben 40'a kadar oynarım yani...” dedi.

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