G.Saray maçı öncesi korona depremi!

Süper Lig'in 34. haftasında Galatasaray ile karşılaşacak olan Fatih Karagümrük'te Fabio Borini ve Lucas Biglia'nın koronavirüs test sonuçları pozitif çıktı.



Fatih Karagümrük Kulübü'nden yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:



"Galatasaray maçı öncesi takımımıza yapılan Covid-19 testleri neticesinde Fabio Borini ve Lucas Biglia'nın test sonuçları pozitif çıkmıştır. Futbolcularımızın genel sağlık durumu iyi olup, izolasyon ve tedavi süreçlerine evlerinde devam edilmektedir."