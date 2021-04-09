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Acun Ilıcalı'dan Beşitaşlı yöneticiye sert sözler!

Acun Ilıcalı, Erzurumspor Gecesi'ni ertelemesiyle ilgili tweet atan Beşiktaş Kulübü Genel Sekreteri Mesut Urgancılar'a sert bir şekilde cevap verdi.

Spor / 09 Nisan 2021 Cuma 22:00
Acun Ilıcalı'dan Beşitaşlı yöneticiye sert sözler!

Beşiktaş maçı öncesi Erzurumspor için destek gecesi düzenleyecek Acun Ilıcalı, siyah-beyazlı taraftarlardan gelen tepki sonrasında etkinliği ertelemişti.

"NİYE ERTELEMİŞ?"

Bu erteleme kararı sonrası Beşiktaş Kulübü Genel Sekreteri Mesut Urgancılar, "Niye ertelemiş? Erzurumspor Beşiktaş'tan puan(lar) alırsa Fenerbahçeliler daha çok yardım eder diye mi? Yoksa öyle ya da böyle zaten yanlış bir zamanlama mı?" sözlerini kullanmıştı.

Bu açıklamaya tepki gösteren Acun Ilıcalı şunları dedi:

"BEŞİKTAŞ'A SENDEN DAHA FAZLA DESTEK VERMİŞ OLABİLİRİM"

"Bize bu şekilde bir imayı yapacak kadar akıl tutulması yaşaman ilginç. Beşiktaşlı dostlarımız yanlış anlamasın diye planlanan Erzurumspor gecesini erteledik. Dominik'ten yayın yapmak zorunda kalacağız. Senin gibi içindeki kötülükleri dökenler böyle değerli bir kulübü temsil etmemeli. Yüzün kızarır mı bilmem ama Beşiktaş'ın destek kampanyasını kanalımda ücret talep etmeden yayınladım. Hatta Beşiktaş'a senden daha fazla destek vermiş olabilirim. Umarım Beşiktaş'a klavyen dışında benim Fenerbahçe'ye verdiğim desteğin yüzde birini vermişsindir."

FenerbahçeAcun IlıcalıBeşiktaş

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