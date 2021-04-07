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TFF'den aşı açıklaması!

Türkiye Futbol Federasyonu ile Kulüpler Birliği arasındaki toplantı sona erdi. Toplantıda futbolcular, teknik adam ve hakemlerin aşılanması kararı alındı.

Spor / 07 Nisan 2021 Çarşamba 17:36
TFF'den aşı açıklaması!

Kulüpler Birliği Vakfı’nın, TFF yetkilileriyle gerçekleştirdiği toplantı sona erdi. Toplantıda en alt ligden, en üst klasmana kadar herkesin 1 ay içinde aşı olması kararlaştırıldı.

Kulüpler Birliği Vakfı ile Türkiye Futbol Federasyonu arasındaki toplantı, Kulüpler Birliği’nin Maslak’ta bulunan merkezinde gerçekleşti. Kulüpler Birliği Başkanı Ahmet Nur Çebi, Süper Lig temsilcileri ve TFF 1. Lig temsilcilerinin yanı sıra TFF Başkanı Nihat Özdemir, TFF 1. Başkan Vekili Servet Yardımcı, TFF Başkan Vekili Mehmet Baykan, TFF Başkan Vekili Ali Düşmez ve TFF İcra Kurulu Üyesi Hamit Altıntop toplantıda yer aldı.

Toplantının bitiminin ardından basın mensuplarına herhangi bir açıklama yapılmazken, Covid-19 pandemisi nedeniyle futbol camiasında en alt klasmandan en üst klasmana kadar herkesin aşı olmasına karar verildi. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’yla da konunun paylaşıldığı ve onay alındığı öğrenildi.

Hatırlanacağı üzere önceki günlerde milli takım kampında 16 futbolcu COVID'e yakalanmış ve bu durum büyük bir endişe oluşturmuştu. Pandemi döneminde toplumun sürekli takip ettiği maçların önemli unsurları olan futbolcular, yaptıkları seyahatler ve riske açık olmaları gerekçesiyle kısa süre içerisinde aşılamanın içine dahil olacak.


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