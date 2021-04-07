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Fenerbahçe'den Galatasaray'a yanıt geldi!

Fenerbahçe'den Galatasaray'a belgeli yanıt... Fenerbahçe, Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz ve başkan yardımcısı Yusuf Günay'ın yaptığı açıklamalardan sonra resmi sitesinden belgeli bir şekilde açıklama yapıldı.

Spor / 07 Nisan 2021 Çarşamba 19:33
Fenerbahçe'den Galatasaray'a yanıt geldi!

Fenerbahçe, Galatasaray'ın yaptığı açıklamalardan sonra resmi sitesinden belgeli bir şekilde açıklama yaptı.



Fenerbahçe: TFF kendi sitesinde verdiği bilgide ilk TÜRKİYE ŞAMPİYONASININ 1924'de Ankara'da 'Türkiye Futbol Birinciliği' organizasyonu ile yapıldığını açıkça belirtiyor. Aynı kaynaklarda 1937'de başlayan Milli Küme organizasyonunun ilk deplasmanlı milli lig olduğu belirtiliyor.



Fenerbahçe: Belge2: 1959 öncesi Türkiye Şampiyonluklarını inkar etmek için dilekçeler veren ama çağrımıza cevap vermeyen G. Saray, kendi sitesinde Gündüz Kılıç'ı anlatırken Ankara Demirspor'un 1947 yılındaki TÜRKİYE ŞAMPİYONLUĞUNDA görev aldığını itiraf ediyor.




Fenerbahçe: Belge3: 1959 öncesi Türkiye Şampiyonluklarını inkar etmek için dilekçeler veren ama 'gelin medenice tartışalım' çağrımıza cevap vermeyen Galatasaray, 100. yıl yayınlarında 1939 yılı Milli Küme şampiyonlukları için, TÜRKİYE GENELİ İLK ŞAMPİYONLUĞUMUZ itirafını yapıyor.

Ankara DemirsporFenerbahçeGalatasaray

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