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Beşiktaş Alanya'ya fark attı!

Süper Lig'in 33. haftasında Alanyaspor'u konuk eden Beşiktaş sahadan 3-0'lık skorla ayrıldı ve 2 maç aranın ardından kazandı. Siyah-beyazlıların gollerini Cenk, Ghezzal ve Nkoudou kaydetti.

Spor / 07 Nisan 2021 Çarşamba 21:20
Beşiktaş Alanya'ya fark attı!

Süper Lig'de 33. hafta maçında Beşiktaş ile Alanyaspor karşı karşıya geldi. Vodafone Park'ta oynanan karşılaşmada kazanan 3-0'lık skorla ev sahibi Beşiktaş oldu.

FARKLI GALİBİYET

Beşiktaş'a galibiyeti getiren golleri 11. dakikada Cenk Tosun, 58. dakikada Rachid Ghezzal ve 85. dakikada Kevin N'Koudou kaydetti.

Beşiktaş'ta Atiba Hutchinson üç golün de asistini yaparak yıldızlaşan isimlerden oldu.

Siyah-beyazlılarda ilk yarı Rachid Ghezzal, Cenk Tosun ve Welinton'on topları direkten döndü.

CENK TOSUN 3 YIL SONRA...

Siyah-beyazlı takımda bu sezon 2. lig maçına çıkan Cenk Tosun, 3. goünü attı. Ayrıca Cenk Tosun, 19 golle ilk maçın oynandığı 11 Nisan 2016'dan bu yana Vodafone Park'ta Beşiktaş formasıyla en fazla Süper Lig golü atan oyuncu olarak dikkat çekti.

Beşiktaş'ta sarı kart gören Josef de Souza cezalı duruma düştü.

PUAN DURUMU

Bu galibiyetin ardından Beşiktaş puanını 67'ye yükseltti. Alanyaspor 49 puanda kaldı.

Süper Lig'de pazar günü Beşiktaş, Erzurumspor deplasmanına konuk olacak. Alanyaspor, Denizlispor'u ağırlayacak.

DenizlisporBeşiktaşAlanyaspor

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