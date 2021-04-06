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İtalya Türkiye maçı için flaş karar! Seyirci...!!!

Geçtiğimiz yıl koronavirüs salgını dolayısıyla ertelenmek zorunda kalan Avrupa Futbol Şampiyonası, bu yıl 11 Haziran'da İtalya-Türkiye maçıyla başlayacak. TRT Spor'un haberine göre, İtalya ile Türkiye arasında oynanacak olan EURO 2020 açılış maçı, seyircili olacak.

Spor / 06 Nisan 2021 Salı 21:42
İtalya Türkiye maçı için flaş karar! Seyirci...!!!

11 Haziran 2020'de başlayacak olan 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası'nın açılış maçı İtalya ile Türkiye arasında oynanacak. Koronavirüs salgını nedeniyle seyircisiz oynanması beklenen karşılaşma için İtalya Hükümeti yeni bir karar verdi.

TRT Spor'un haberine göre, İtalyan hükümetinin karşılaşmanın seyircili oynanması için olumlu görüş bildirdiği öğrenildi. Roma Olimpiyat Stadı'nda oynanacak mücadeleyi takip edecek taraftar sayısı daha sonra açıklanacak.

İtalya Futbol Federasyonu (FIGC) Başkanı Gabriele Gravina, 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası'nın (EURO 2020) Roma'daki maçlarına seyirci alınmasına yönelik İtalyan hükümetinin yeşil ışık yakan kararının sadece futbol için değil, ülke için mükemmel bir sonuç olduğunu belirtti.

Başkan Gravina, yaptığı açıklamada, Sağlık Bakanı Roberto Speranza'dan bugün bir mektup aldığını belirterek, "Hükümetin bu konuda verdiği uygunluk, sadece futbol için değil, ülkenin yararına mükemmel bir sonuç. Özellikle Sağlık Bakanı Roberto Speranza'ya teşekkür ediyorum. Kendisi, Koronavirüs Bilim Teknik Kuruluna Roma Olimpiyat Stadı'ndaki maçlara seyircilerin alınmasına yönelik en iyi çözümü belirleme görevi verdiği bilgisini bizimle paylaştı." ifadelerini kullandı.

Başkan Gravina, UEFA'ya sunacakları dosya öncesinde bu hususta hükümetten güçlü bir işaret aldıklarını kaydetti.

İtalya

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