Fenerbahçe Emre Belözoğlu etkisi! Uzun zaman sonra Kadıköy'de kritik galibiyet!

Süper Lig’in 32. haftasında Fenerbahçe lig sonuncusu Denizlispor'u ağırladı. Karşılaşmanın ilk yarısı iki takım adına da vasat bir futbolla geçerken ikinci yarıya iyi başlayan ise ev sahibi oldu. Sağlı sollu ortalarla rakibini bunaltan Fenerbahçe'de 65. dakikada Caner'in kullandığı kornere iyi bir kafa vuran Samatta güzel bir gol attı. Son dönemin eleştirilen oyuncusu şanssızlığını da bu golle kırmış oldu.



Bu dakikadan sonra da önemli gol pozisyonlarını harcayan Fenerbahçe'de 84. dakikada İrfan Can Kahveci'nin golü de ofsayt gerekçesiyle VAR'dan döndü.