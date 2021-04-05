Belözoğlu'ndan maç öncesi dikkat çeken açıklama!

Emre Belözoğlu maç öncesi şu sözleri kullandı;



Futbolculuk dönemimde de oyunu okumaya çalışırdım, bunu teknik direktörlüğe de taşımaya çalışacağım. Camiamıza hayırlı olsun. Fenerbahçe'nin genel anlamda direktörlüğünü yapmak herkese nasip olmaz, kendimi şanslı hissediyorum.



Futbolculuk bitti, daha sonra başka bir göreve başladım, yine başka bir görevle hayatıma devam ediyorum. Psikolojik olarak kendimi birçok duruma hazırladım. Sahanın kenarı başka bir duygu, başka bir donanım gerektiriyor. Bana güvenen camiamı mutlu etmek istiyorum.



''RAKİPLERİMİZDEN ÇOK BİZİM YAPTIKLARIMIZ ÖNEMLİ''



Takımın motive şekilde geldiğini düşünüyorum. İnşallah kazanır ve evimize mutlu gideriz. Rakiplerimizin ne yaptığından çok, bizim yaptıklarımızın önemine inanan biriyim. Rakiplerimizin puan kaybetmesi bir motivasyon oluşturuyordur elbet. Bu maçtan galibiyetle ayrıldıktan sonra bunu farklı şekilde değerlendiririz.



''13-14 TAKIM AYNI OYUNU OYNUYOR''



İyi çalıştığımızı düşünüyorum. Yaptığımız uygulamalardan aldığımız geri bildirimler doğrultusunda da bir kadro çıkarttık. Kaybettiğimiz maçların analizlerini yaparak hazırlandık. İyi hazırlandığımızı düşünüyorum, inşallah sonuç da istediğimiz gibi olur. Kendi sahamızda oynuyoruz. Fenerbahçe'nin büyük taraftarının bizimle birlikte olmasını isterdim. Türkiye'de 13-14 takım, hemen hemen aynı oyunu oynuyor büyük takımlara karşı. İç sahada 65 gündür kazanamıyoruz, rakibin de buna benzer oynayacağını düşünüyorum.