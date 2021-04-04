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Milli Takım'da koronavirüs alarmı!

A Milli Takım'da koronavirüs vaka sayısında bilanço giderek artıyor. Koronavirüs testi pozitif çıkan futbolcu sayısı 15'e çıktı.

Spor / 04 Nisan 2021 Pazar 00:57
Milli Takım'da koronavirüs alarmı!

2022 Dünya Kupası Eleme maçlarında Hollanda, Norveç ve Letonya'yla karşılaşan A Milli Takım'da koronavirüs patlaması yaşandı. A Milli Takım'da ilk olarak İrfan Can Kahveci ve Nazım Sanagre'nin koronavirüs testlerinin pozitif çıkmasının ardından vaka sayısı hızla yayıldı. Son olarak vaka sayısı 15'e yükseldi.
 
Vaka sayısı nasıl 15 oldu?
Peki vaka sayısı nasıl 15'e kadar yükseldi? İşte yaşanan süreç; A Milli Takım, lig maçlarının bitmesinin ardından Riva'daki Hasan Doğan Tesisleri'nde toplandı. Sabah saatlerinde yapılan Kovid-19 testleri, laboratuvara gönderildi. Ancak sonuçlar gelmeden kadrodaki futbolcular önce kahvaltıda bir araya geldi. Ardından da takım halinde antrenmana çıkıldı. Test sonuçları geldiğinde ise artık çok geçti. 2 futbolcuda koronavirüse rastlanması diğer futbolcuları da temaslı hale getirdi. Devam eden günlerde yapılan testlerde Kovid-19 olan futbolcu sayısı artarak 15'e kadar ulaştı.
 
Çağlar ve Enes ayrılmadı
Milli futbolcularımızım kulüpleri, vakaları tek tek açıklarken; A Milli Takım kadrosunda yer alan Çağlar Söyüncü ve Enes Ünal'ın, kulüplerine geri dönemediği ortaya çıktı. Riva Hasan Doğan Tesisleri'nde kalan iki milli futbolcu, testlerinin negatife dönmesinin ardından İngiltere ve İspanya'ya gidecek.
 
İşte koronavirüse yakalanan milli isimler:
 
Taylan Antalyalı
Emre Kılınç
Yusuf Yazıcı
Zeki Çelik
Nazım Sangare
İrfan Can Kahveci
Merih Demiral
Cenk Tosun
Kaan Ayhan
Dorukhan Toköz
Deniz Türüç
Kenan Karaman
Çağlar Söyüncü
Enes Ünal
Mert Müldür

HollandaİngiltereİspanyaNorveçLetonya

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