Milli Takım'da koronavirüs alarmı!

2022 Dünya Kupası Eleme maçlarında Hollanda Norveç ve Letonya 'yla karşılaşan A Milli Takım'da koronavirüs patlaması yaşandı. A Milli Takım'da ilk olarak İrfan Can Kahveci ve Nazım Sanagre'nin koronavirüs testlerinin pozitif çıkmasının ardından vaka sayısı hızla yayıldı. Son olarak vaka sayısı 15'e yükseldi.

Vaka sayısı nasıl 15 oldu?

Peki vaka sayısı nasıl 15'e kadar yükseldi? İşte yaşanan süreç; A Milli Takım, lig maçlarının bitmesinin ardından Riva'daki Hasan Doğan Tesisleri'nde toplandı. Sabah saatlerinde yapılan Kovid-19 testleri, laboratuvara gönderildi. Ancak sonuçlar gelmeden kadrodaki futbolcular önce kahvaltıda bir araya geldi. Ardından da takım halinde antrenmana çıkıldı. Test sonuçları geldiğinde ise artık çok geçti. 2 futbolcuda koronavirüse rastlanması diğer futbolcuları da temaslı hale getirdi. Devam eden günlerde yapılan testlerde Kovid-19 olan futbolcu sayısı artarak 15'e kadar ulaştı.

Çağlar ve Enes ayrılmadı

Milli futbolcularımızım kulüpleri, vakaları tek tek açıklarken; A Milli Takım kadrosunda yer alan Çağlar Söyüncü ve Enes Ünal'ın, kulüplerine geri dönemediği ortaya çıktı. Riva Hasan Doğan Tesisleri'nde kalan iki milli futbolcu, testlerinin negatife dönmesinin ardından İngiltere ve İspanya 'ya gidecek.

İşte koronavirüse yakalanan milli isimler:

Taylan Antalyalı

Emre Kılınç

Yusuf Yazıcı

Zeki Çelik

Nazım Sangare

İrfan Can Kahveci

Merih Demiral

Cenk Tosun

Kaan Ayhan

Dorukhan Toköz

Deniz Türüç

Kenan Karaman

Çağlar Söyüncü

Enes Ünal

Mert Müldür