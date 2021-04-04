Beyaz Gazete Ana Sayfa

Beşiktaş Kasımpaşa'ya mağlup oldu

Süper Lig'in 32. haftasında Kasımpaşa deplasmanına konuk olan Beşiktaş sahadan 1-0'lık mağlubiyetle ayrılarak Galatasaray'ın kaybettiği haftada elde ettiği avantajı kullanamadı.

Spor / 04 Nisan 2021 Pazar 21:48
Beşiktaş Kasımpaşa'ya mağlup oldu

Süper Lig'in 32. haftasında Kasımpaşa ile Beşiktaş karşı karşıya geldi. Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi ev sahibi Kasımpaşa 1-0'lık skorla kazandı.

AYTAÇ'TAN KLAS GOL
Kasımpaşa'ya galibiyeti getiren golü 19. dakikada Aytaç Kara attı.

ERSİN PENALTI KURTARDI
Kasımpaşa, maçın 56. dakikasında Isaac Kiese Thelin ile penaltı vuruşundan yararlanamadı. Beşiktaş'ın genç kalecisi Ersin Destanoğlu, penaltı vuruşunda rakibine gol izni vermedi. Ersin Destanoğlu, 1808 gün sonra penaltı kurtaran ilk Beşiktaş kalecisi oldu.

İLK 4'TE SON DURUM
Kasımpaşa, 5 maç sonra ve yeni hocası Şenol Can ile 3 puana ulaştı ve puanını 34'e yükseltti. Son 2 maçta 5 puan kaybeden Beşiktaş ise 64 puanda kaldı.

Kasımpaşa, bir sonraki lig maçında Denizlispor'a konuk olacak. Beşiktaş ise Alanyaspor'u ağırlayacak.

DenizlisporBeşiktaşAlanyasporRecep Tayyip Erdoğan

loading...

YAZARLARTAMAMI
Eda Doğan

22-28 Mart Haftalık Burç Yorumları

Eda Doğan
Mehmet Orhan

ABD YUNANİSTAN’I NİYE ÖPÜYOR?

Mehmet Orhan
Kürşad Berkkan

PAPA’NIN IRAK’TA SABİ CEMAATİNE VERDİĞİ GİZEMLİ KİTAP : SİDRA

Kürşad Berkkan
Kemalettin İsaoğlu

CEMAL KAŞIKÇI SUİKASTI

Kemalettin İsaoğlu
TÜRKER AKINCI

84 Ve 94 Ruhları...

TÜRKER AKINCI
Ümit ÖZDEMİR

14 ŞUBAT SEVGİLİLER GÜNÜ VE AZİZ VALENTİNE'NİN BİLİNMEYEN HİKAYESİ

Ümit ÖZDEMİR
Latif Şimşek

HA KEL HASAN HA HASAN KEL!

Latif Şimşek
Av. Arb. Selçuk ENER

İŞÇİNİN İKİNCİ BİR İŞTE ÇALIŞMASI, İŞVERENE HAKLI FESİH İMKANI TANIR MI?

Av. Arb. Selçuk ENER
Murat AKAN

Rusya Bahanesiyle Türkiye Kuşatılıyor

Murat AKAN
Ahmet ANAPALI

Aslında Bütün Suç Minik Merdan’ı Ünlü Yapamayanlarda…

Ahmet ANAPALI
İslam Memiş

Piyasalar Haftayı Nasıl Tamamlıyor ?

İslam Memiş
Cengiz ALÇAYIR

Vız’yoner!

Cengiz ALÇAYIR
Erkan Trükten

DÜNYA’NIN 11 EYLÜL’Ü

Erkan Trükten
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
Advertisement Advertisement