Beşiktaş Kasımpaşa'ya mağlup oldu

Süper Lig'in 32. haftasında Kasımpaşa ile Beşiktaş karşı karşıya geldi. Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi ev sahibi Kasımpaşa 1-0'lık skorla kazandı.



AYTAÇ'TAN KLAS GOL

Kasımpaşa'ya galibiyeti getiren golü 19. dakikada Aytaç Kara attı.



ERSİN PENALTI KURTARDI

Kasımpaşa, maçın 56. dakikasında Isaac Kiese Thelin ile penaltı vuruşundan yararlanamadı. Beşiktaş'ın genç kalecisi Ersin Destanoğlu, penaltı vuruşunda rakibine gol izni vermedi. Ersin Destanoğlu, 1808 gün sonra penaltı kurtaran ilk Beşiktaş kalecisi oldu.



İLK 4'TE SON DURUM

Kasımpaşa, 5 maç sonra ve yeni hocası Şenol Can ile 3 puana ulaştı ve puanını 34'e yükseltti. Son 2 maçta 5 puan kaybeden Beşiktaş ise 64 puanda kaldı.



Kasımpaşa, bir sonraki lig maçında Denizlispor'a konuk olacak. Beşiktaş ise Alanyaspor'u ağırlayacak.