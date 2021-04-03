Galatasaray’a Hatay’da soğuk duş!

Süper Lig'de 32. Hafta maçında Hatayspor
, şampiyonluk mücadelesi veren Galatasaray
'ı 3-0'lık skorla rahat geçti. Luyindama, Marcao, Yedlin, Kerem, Taylan ve Emre Kılınç'tan yoksun oynayan Galatasaray
, Hatayspor
karşısında etkisiz bir oyun ortaya koydu. Hatayspor
'un gollerini Diouf (2) ve Ruben attı.
Galatasaray
'da defans hattındaki eksikler nedeniyle orta saha oyuncusu Gedson Fernandes, kariyerinde ilk kez savunmada görev aldı. Fatih Terim
'in bu seçimi sosyal medyada eleştiri aldı.
MAÇ SONUCU
GOL: 21' Diouf, 28' Ruben, 72' Diouf
MAÇTAN DAKİKALAR
DK 6- Galatasaray
'da Mostafa Mohamed'in şutu savunmaya çarparak az farkla köşe vuruşuna çıktı.
GOL! DK 21- Diouf, Hatayspor
'u 1-0 öne geçiriyor.
GOL: DK 28- Ruben'in attığı müthiş golle Hatayspor
2-0 öne geçti.
DK 36- Hatayspor
3. gole Diouf ile yaklaştı. Fernando Muslera son anda uzanarak topu kornere çıkardı.
İlk yarı sona erdi. Hatayspor
2-0 Galatasaray
İKİNCİ YARI
Galatasaray
ikinci yarıya girerken 4 değişiklik yaptı. Halil Dervişoğlu, Ryan Babel, Linnes ve Falcao oyuna dahil oldu. Saracchi, Mostafa Mohamed, Arda Turan
ve Feghouli oyundan alındı.
59' Galatasaray
Falcao ile gole yaklaştı. Falcao'nun kafa vuruşu direkten auta çıktı.
GOL- DK 72- Hatayspor
, Diouf ile 72. dakikada skoru 3-0'a getirdi.
Kırmızı Kart! DK 79- Hatayspor
'da Popov, VAR incelemesi sonucunda direkt kırmızı kart gördü.
90' Hatay'da 7 dakikalık uzatma süresi verildi.