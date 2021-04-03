Galatasaray’a Hatay’da soğuk duş!

Süper Lig’in 32. Haftasında karşı karşıya gelen Hatayspor-Galatasaray maçında kazanan 3-0’lık skorla Hatayspor oldu. Galatasaray’ın birçok eksiği olduğu maçta Hatayspor rahat bir galibiyet aldı. Galatasaray şampiyonluk yarışında ağır bir yara aldı ve 61 puanda kaldı. Hatayspor puanını 49’a çıkardı. Galatasaray ilk yarıda isabetli şut çekemedi.