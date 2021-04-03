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Galatasaray’a Hatay’da soğuk duş!

Süper Lig’in 32. Haftasında karşı karşıya gelen Hatayspor-Galatasaray maçında kazanan 3-0’lık skorla Hatayspor oldu. Galatasaray’ın birçok eksiği olduğu maçta Hatayspor rahat bir galibiyet aldı. Galatasaray şampiyonluk yarışında ağır bir yara aldı ve 61 puanda kaldı. Hatayspor puanını 49’a çıkardı. Galatasaray ilk yarıda isabetli şut çekemedi.

Spor / 03 Nisan 2021 Cumartesi 21:05
Galatasaray’a Hatay’da soğuk duş!

Süper Lig'de 32. Hafta maçında Hatayspor, şampiyonluk mücadelesi veren Galatasaray'ı 3-0'lık skorla rahat geçti. Luyindama, Marcao, Yedlin, Kerem, Taylan ve Emre Kılınç'tan yoksun oynayan Galatasaray, Hatayspor karşısında etkisiz bir oyun ortaya koydu. Hatayspor'un gollerini Diouf (2) ve Ruben attı.
 
Galatasaray'da defans hattındaki eksikler nedeniyle orta saha oyuncusu Gedson Fernandes, kariyerinde ilk kez savunmada görev aldı. Fatih Terim'in bu seçimi sosyal medyada eleştiri aldı.
 
 
 
 
MAÇ SONUCU
 
Hatayspor 3-0 Galatasaray
 
GOL: 21' Diouf, 28' Ruben, 72' Diouf
 
MAÇTAN DAKİKALAR
 
DK 6- Galatasaray'da Mostafa Mohamed'in şutu savunmaya çarparak az farkla köşe vuruşuna çıktı.
 
GOL! DK 21- Diouf, Hatayspor'u 1-0 öne geçiriyor.
 
DK 24- Galatasaray'da Arda Turan maçın ilk sarı kartını gördü.
 
GOL: DK 28- Ruben'in attığı müthiş golle Hatayspor 2-0 öne geçti.
 
DK 36- Hatayspor 3. gole Diouf ile yaklaştı. Fernando Muslera son anda uzanarak topu kornere çıkardı.
 
İlk yarı sona erdi. Hatayspor 2-0 Galatasaray
 
Galatasaray, Hatayspor karşısında ilk yarıda isabetli şut çekemedi.
 
İKİNCİ YARI
 
Galatasaray ikinci yarıya girerken 4 değişiklik yaptı. Halil Dervişoğlu, Ryan Babel, Linnes ve Falcao oyuna dahil oldu. Saracchi, Mostafa Mohamed, Arda Turan ve Feghouli oyundan alındı.
 
57' Hatayspor'da Akintola, sarı kart gördü.
 
59' Galatasaray Falcao ile gole yaklaştı. Falcao'nun kafa vuruşu direkten auta çıktı.
 
61' Galatasaray'da Şener Özbayraklı sarı kart gördü.
 
Hatayspor-Galatasaray maçında 65 dakikada 7 sarı kart çıktı. Sarı kartların 5'i Hatayspor'a 2'si Galatasaray'a çıktı.
 
69' Galatasaray Babel ile gole yaklaştı. Hatayspor kalecisi gole izin vermedi.
 
GOL- DK 72- Hatayspor, Diouf ile 72. dakikada skoru 3-0'a getirdi.
 
Kırmızı Kart! DK 79- Hatayspor'da Popov, VAR incelemesi sonucunda direkt kırmızı kart gördü.
 
90' Hatay'da 7 dakikalık uzatma süresi verildi.
 
Maç sona erdi: Hatayspor 3-0 Galatasaray
 

Fatih TerimHataysporArda TuranGalatasaray

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