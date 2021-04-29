Fenerbahçe deplasmanda yara aldı!

Spor Toto Süper Lig'in 38. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Alanyaspor ile karşı karşıya geldi. Gökhan Gönül'ün kırmızı kart görmesiyle maçın neredeyse yarısını 10 kişi sürdüren sarı lacivertliler, rakibine gol atmayı başaramadı ve mücadele 0-0 sona erdi.



Bu sonuçla Kanarya, şampiyonluk yolundaki rakipleri Beşiktaş ve Galatasaray'ın kazandığı haftada puan kaybı yaşayarak zirve yolunda yara aldı.



Temponun bir an olsun düşmediği maçta ev sahibi Alanyaspor'un 3 topu direkten döndü. Fenerbahçe'nin tecrübeli kalecisi Harun Tekin de birçok pozisyonda kalesinde devleşti.





