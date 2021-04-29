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Fatih Terim'den zehir zemberek sözler!

Galatasaray'ın teknik direktörü Fatih Terim, Instagram hesabından uzun bir mesaj yayınladı. Fatih Terim mesajında "TFF'nin tarihte ilk kez bir teknik direktörün, basın toplantısında hakaret içermeyen söylemini niyet okuyarak resmi sitesinden yanıtlamam, kurulları ile beraber Galatasaray'a ve tarafıma bakış açılarını ve yaklaşımlarını' bir kez daha açıkça göstermiştir." açıklamasını yaptı.

Spor / 29 Nisan 2021 Perşembe 20:56
Fatih Terim'den zehir zemberek sözler!

Galatasaray teknik direktörü Fatih Terim, Instagram hesabından çok sert sözlerle bir mesaj yayınladı.

İşte Terim'in o açıklaması

"ŞAŞKINLIKLA KARŞILADIM"

Süper Lig'de oynadığımız son müsabakanın ardından düzenlenen basın toplantısında, karşılaşmaya akredite edilen medya mensupları tarafından yöneltilen bir soruyu yanıtlamam üzerine, Türkiye Futbol Federasyonu'nun resmi sitesi üzerinden tarafıma verdiği garip yanıtını şaşkınlıkla karşıladım.

Söz konusu basın toplantısında, ne kulübüm Galatasaray ile ne de kendimle alakalı olan bir soru ile karşılaşmamın ardından, sorunun muhatabı olmadığımı, konu ile ilgili gerekli bilgilerin TFF'nin İdari ve Hukuk İşleri Sorumlusu Başkan Vekili Mehmet Baykan aracılığıyla verilebileceğini aktardım. Sorunun muhatabı doğru gösterilmiş olacak ki, bugün konu üzerinde gerekli aydınlatılma Türkiye Futbol Federasyonu tarafından yapıldı.

"BİZ DE ÖĞRENMİŞ OLDUK..."

Bu vesileyle yardımcı antrenörümüz Ümit Davala ile birlikte ikişer müsabakadan men cezası aldığımız Çaykur Rizespor maçında yaşanan tartışmada rakip kulüp temsilcisinin söylemlerinin raporlara, "eksik", veya "yanlış" yansıtıldığını biz de öğrenmiş olduk. Bu noktada, Türkiye'de futbolun geliştirilmesi ile ilgili birçok konuda vermedikleri, zaman zaman başkanlık düzeyinde olmak üzere mensuplarına yöneltilen çok sayıda suçlamaya göstermedikleri reaksiyonu, bir basın toplantısında sorulan soru üzerine jet hızıyla vermelerinden ötürü Türkiye Futbol Federasyonu'nu ve ilgili kişileri konu hakkındaki hassasiyetleri için tebrik ediyorum.

Kamuoyunu sağduyuya davet eden Türkiye Futbol Federasyonu'nun, belki de tarihte ilk kez bir teknik direktörün, kendileri tarafından organize edilen basın toplantısında herhangi bir ihlal veya hakaret içermeyen söylemini niyet okuyarak resmi sitesinden yanıtlaması, kurulları ile beraber kulübüm Galatasaray'a ve tarafıma bakış açılarını ve yaklaşımlarını bir kez daha açıkça göstermiştir. Daha önce kamuoyunda defalarca paylaştığım fikirlerimi destekleri için de kendilerine ayrıca teşekkür ediyorum.

Ümit DavalaÇaykur RizesporFatih TerimGalatasaray

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