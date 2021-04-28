Formula 1 yeniden Türkiye'de!

Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda 2021 sezonu takvimine dahil edilen Türkiye Grand Prix'si, 11-13 Haziran'da gerçekleştirilecek. Kanada'da düzenlenmesi planlanan yarış, koronavirüs pandemisi sebebiyle iptal edildi.



Formula 1'den yapılan açıklamada gelecek sezon Kanada'ya dönüleceği ifade edildi.



GEÇEN YILIN EN ÇOK BEĞENİLEN YARIŞI OLMUŞTU!



Türkiye'de geçtiğimiz sezon gerçekleşen F1 İstanbulPark Grand Prix'i seyirli oylamasında yılın en çok beğenilen yarışı olmuştu.