Aslan 87'de kazandı!

Galatasaray ile Konyaspor, Süper Lig'in 38. haftasında kozlarını paylaştı.



Mücadelenin ilk yarısından gol sesi çıkmazken tek isabetli şutu sarı-kırmızılılar çekti.



Dakikalar 87'yi gösterdiğinde ise sahneye Emre Akbaba çıktı ve takımını öne geçiren golü kaydetti.



Kalan dakikalarda başka gol olmadı ve Galatasaray, Konyaspor'u 1-0 mağlup ederek zirve yarışına tutundu.



İç sahadaki 4 maçlık galibiyet hasretine son veren sarı-kırmızılılar, 72 puanla zirve takibini sürdürdü. Konyaspor ise 42 puanda kaldı.