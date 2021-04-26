Trabzonspor'da koronavirüs alarmı!

Süper Lig'in 37. haftasında Fatih Karagümrük'ü Djaniny'nin golleriyle 2-0 yenen Trabzonspor, zirve takibini sürdürdü. Bordo-mavili takımda galibiyetle moraller yerine gelirken, 1 personelden ise kötü haber geldi.



Karadeniz ekibinde A Takım'da görevli bir idari personelin koronavirüs testi pozitif çıktı. Salgına yakalanan personelin tedavisine başlandığı ifade edildi.



Öte yandan deneyimli teknik adam Abdullah Avcı'nın da soğuk algınlığına yakalandığı belirtildi. Avcı'ya serum tedavisi uygulandığı öğrenildi.