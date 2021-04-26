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Burak Yılmaz, Lille'i liderliğe taşıdı!

Lyon deplasmanına çıkan Lille 2-0 geriye düştüğü maçta, Burak Yılmaz'ın olağanüstü performansı ile 3-2 kazanmayı başardı.

Spor / 26 Nisan 2021 Pazartesi 00:01
Burak Yılmaz, Lille'i liderliğe taşıdı!

Ligue 1'in 34. haftasında Lille, Lyon'un konuğu oldu.

Şampiyonluk yolundaki kritik maçta Lyon 20. dakikada Islam Slimani ile 1-0 öne geçti. 35. dakikada ise Jose Fonte'nin kendi kalesine attığı golle Lyon skoru 2-0'a getirdi. Ancak bu skorun ardından Burak Yılmaz fırtınası esti.

45. dakikada uzak mesafeden muhteşem bir frikik golüne imza atan Burak Yılmaz, farkı bire indirdi ve ilk yarı sonunda Lyon soyunma odasına 2-1 önde girdi.

Dakikalar 60'ı gösterdiğinde Lille bu kez Jonathan David ile golü buldu ve skor 2-2'ye geldi. Bu golün asisti de Burak Yılmaz'dan geldi.

Gol Burak'tan asist Yusuf Yazıcı'dan!

85. dakikada Yusuf Yazıcı'nın uzun pasında topla buluşan Burak Yılmaz hızla rakip kaleye ilerledi ve vuruşunda topu ağlara gönderdi. Lille tarihi maçta Lyon deplasmanından 3-2'lik galibiyetle ayrılırken Burak Yılmaz 2 gol ve 1 asistle geceye damga vurdu.

Lille böylece puanını 73 yaparken, PSG 72 puanla ikinci, Monaco 71 puanla üçüncü sırada yer aldı.

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