Yılmaz Vural gözyaşlarını boğuldu!

Süper Lig'in 37. haftasında düşme hattında mücadele veren Erzurumspor Gaziantep'i deplasmanda 3-2 mağlup etti.



Gaziantep FK'nın golleri Muhammet Demir'den gelirken, konuk ekibin golleri Ricardo Gomes, Hasan Hatipoğlu ve Rahman Çağıran'dan geldi.



ÜST ÜSTE 3. GALİBİYET

Erzurumspor Üst üste 3. galibiyetini aldı ve 3 puanı hanesine yazdı.



Gaziantep FK 51 puanda kalırken, BB Erzurumspor puanını 37'ye yükseltti.



YILMAZ VURAL GÖZYAŞLARINI TUTAMADI

Maçın ardından duygusal anlar yaşayan Erzurumspor'un Teknik Direktörü Yılmaz Vural gözyaşlarını tutamadı.



