Fenerbahçe şampiyonluğa koşuyor!

Süper Lig'de zirve yarışındaki çekişme müthiş bir heyecanla sürüyor. Beşiktaş ve Galatasaray'ın kazandığı haftada hata yapmayan Fenerbahçe, evinde ağırladığı Kasımpaşa'yı 3-2 mağlup etmeyi başardı.



Maçın hemen başında Valencia ile öne geçen Fenerbahçe'nin golüne, Kasımpaşa'da Hajdarinovic karşılık verdi. Golü yedikten sonra oyunun kontrolünü kaybetmeyen Emre Belözoğlu ve öğrencileri, üst üste pozisyonlara girmeye devam etti.



40'da Szalai, 45+1'de Valencia'nın golleriyle skoru 3-1'e getiren Fenerbahçe, maçın ikinci yarısında Harun Tekin'in sebebiyet verdiği penaltıda golü kalesinde gördü.



Zorlu mücadele 3-2 sona ererken sarı-lacivertliler, haftayı Beşiktaş'ın 3 puan gerisinde kapattı ve şampiyonluk iddiasını sürdürdü. Altay Bayındır'ın sakatlığında kaleyi devralan Harun Tekin, maç içerisinde birçok pas hatası yaptı. Harun, teknik direktörü Emre Belözoğlu'ndan çok kez uyarı aldı.