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Fenerbahçe şampiyonluğa koşuyor!

Süper Lig’in 37. haftasında Fenerbahçe, kendi evinde Kasımpaşa’yı ağırladı. Maçın ilk yarısında oldukça etkili olan Fenerbahçe, 45 dakikada 3 gol buldu. Valencia (2) ve Szalai’nin golleriyle galibiyete koşan sarı-lacivertliler, ikinci yarıda frene bastı. Maça hatalarıyla damga vuran Harun Tekin, Kasımpaşa’nın ilk golünde pas hatası yaptı, ikinci golde ise penaltıya sebebiyet verdi. Karşılaşmayı 3-2 kazanan sarı-lacivertliler, puanını 72’ye yükseltti. Kasımpaşa ise 37 puanda kaldı.

Spor / 25 Nisan 2021 Pazar 22:32
Fenerbahçe şampiyonluğa koşuyor!

Süper Lig'de zirve yarışındaki çekişme müthiş bir heyecanla sürüyor. Beşiktaş ve Galatasaray'ın kazandığı haftada hata yapmayan Fenerbahçe, evinde ağırladığı Kasımpaşa'yı 3-2 mağlup etmeyi başardı.

Maçın hemen başında Valencia ile öne geçen Fenerbahçe'nin golüne, Kasımpaşa'da Hajdarinovic karşılık verdi. Golü yedikten sonra oyunun kontrolünü kaybetmeyen Emre Belözoğlu ve öğrencileri, üst üste pozisyonlara girmeye devam etti.

40'da Szalai, 45+1'de Valencia'nın golleriyle skoru 3-1'e getiren Fenerbahçe, maçın ikinci yarısında Harun Tekin'in sebebiyet verdiği penaltıda golü kalesinde gördü.

Zorlu mücadele 3-2 sona ererken sarı-lacivertliler, haftayı Beşiktaş'ın 3 puan gerisinde kapattı ve şampiyonluk iddiasını sürdürdü. Altay Bayındır'ın sakatlığında kaleyi devralan Harun Tekin, maç içerisinde birçok pas hatası yaptı. Harun, teknik direktörü Emre Belözoğlu'ndan çok kez uyarı aldı.

Emre BelözoğluFenerbahçeHarun TekinBeşiktaşGalatasaray

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