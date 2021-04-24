Fenerbahçe'de seçim tarihi belli oldu!

Fenerbahçe Kulübü Yüksek Divan Kurulu Toplantısı konuşan Fenerbahçe Kulübü Genel Sekreteri Burak Kızılhan, sarı-lacivertli kulübün seçim takvimini açıkladı, Kızılhan'ın açıklamasına göre 29-30 Mayıs 2021'de Fenerbahçe'de başkanlık seçimi yapılacak. Yeterli çoğunluk sağlamaması durumunda ise katılımcı sayısına bakılmaksızın 5-6 Haziran 2021'de seçime gerçekleştirilecek. Geçen seçimde olduğu gibi bu seçim de Kadıköy Ülker Stadyumu'nda yapılacak.