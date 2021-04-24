Fenerbahçe'de seçim tarihi belli oldu!

Fenerbahçe Kulübü Yüksek Divan Kurulu Toplantısı konuşan Fenerbahçe Kulübü Genel Sekreteri Burak Kızılhan, sarı-lacivertli kulübün seçim takvimini açıkladı, Kızılhan'ın açıklamasına göre 29-30 Mayıs 2021'de Fenerbahçe'de başkanlık seçimi yapılacak. Yeterli çoğunluk sağlamaması durumunda ise katılımcı sayısına bakılmaksızın 5-6 Haziran 2021'de seçime gerçekleştirilecek. Geçen seçimde olduğu gibi bu seçim de Kadıköy Ülker Stadyumu'nda yapılacak.
Fenerbahçe'de başkanlık seçiminin yapılacağı tarih kesinleşti. Fenerbahçe Kulübü Yüksek Divan Kurulu Toplantısı'nda açıklamlarda bulunan Fenerbahçe Kulübü Genel Sekreteri Burak Kızılhan, resmi tarihi duyurdu.
Fenerbahçe Kulübü, başkanlık seçiminin 29-30 Mayıs tarihlerinde gerçekleştirileceğini açıkladı.
Sarı-lacivertli kulübün çevrim içi gerçekleştirilen Yüksek Divan Kurulu olağan toplantısında konuşan genel sekreter Burak Kızılhan, 29-30 Mayıs'ta yeterli çoğunluğun sağlanamaması durumunda ise seçimin 5-6 Haziran'da gerçekleştirileceğini ifade etti.
Fenerbahçe Kulübünün başkanlık seçiminde toplam 28 bin 528 kişinin oy kullanabileceği de açıklandı.