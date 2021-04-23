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Demba Ba'nın 'fermuar' sırrı belli oldu! Oruç detayı...

Medipol Başakşehir'de sözleşmesi feshedilen Demba Ba'nın sosyal medya hesabındaki 'fermuar' fotoğrafının sırrı belli oldu.

Spor / 23 Nisan 2021 Cuma 10:38
Demba Ba'nın 'fermuar' sırrı belli oldu! Oruç detayı...

Medipol Başakşehir'de Demba Ba'nın sözleşmesi feshedildi. Ayrılık sonrası Senegalli yıldızın twitter hesabındaki fermuar fotoğrafı dikkat çekti.

Türkiye Gazetesi'nin özel haberine göre Ba, Fenerbahçe maçından önce Aykut Kocaman'la oruç konusunda tartıştı. Haberde orucunu asla bırakmayacağını belirten Senegallinin sözleşmesi tek taraflı olarak feshedildiği aktarıldı.

Kocaman kararı için, 'Tamamen benim futbola bakışımla ilgili bir durum' açıklaması yaptı.

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi de yaptığı açıklamalarda 'Demba Ba'yı iyi tanırım. Onurlu ve gururlu bir futbolcu. Fenerbahçe maçında oynamamasını garipsedim. Eğer bir şey varsa umarım Demba Ba çıkar açıklama yapar' ifadelerini kullanmıştı.

Ba söz konusu fotoğrafı kaldırıp yerine Kuran'daki Mülk suresinden bir ayet paylaştı:

'He knows what is every heart - O, her kalpte ne olduğunu bilir'

Ba'nın kulüp yetkililerine bu paylaşım konusunda çok üzgün olduğunu ve kendisinin yanlış anlaşıldığını, paylaşımın futbolcu-teknik adam ilişkilerine bir gönderme olduğunu ifade ettiği öğrenildi.

Aykut KocamanFenerbahçe

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