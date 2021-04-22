Terim 7 ismi gönderiyor!

Sahasında Trabzonspor'u ağırlayan Galatasaray, puanı duraklama dakikalarında Emre Akbaba'nın attığı golle kurtardı.



Sarı-kırmızılılar, lider Beşiktaş'ın puan kaybı yaşadığı ve Fenerbahçe'nin de bay geçtiği haftada eline geçen fırsayı iyi kullanamadı.



Sezon sonuna kadar şampiyonluk şansını son ana kadar zorlayacak Galatasaray'da gözler bir yandan da gelecek sezona çevrildi.



TERİM İLE YOLA DEVAM!

Aslan'da başkanlık seçiminde sonuç ne olursa olsun teknik direktör Fatih Terim ile yola devam edilmesine kesin gözüyle bakılıyor.



BİRÇOK VEDA YAŞANACAK!



Deneyimli çalıştırıcı takımda yeni bir yapılanmaya gitmeyi planlarken birçok oyuncuyla yollar ayrılacak.



Takıma bonservis geliri getirecek isimleri elden çıkarmayı amaçlayan Galatasaray, transfer hedefindeki yıldızlar için harekete geçicek.



İşte Galatasaray'da yolların ayrılması planlanan oyuncular...



FEGHOULI

Galatasaray'da en çok kazanan isimler arasında yer alan Sofiane Feghouli transfer listesine konan isimler arasında yer aldı.



Kulüple 1 yıl daha sözleşmesi bulunan Cezayirli yıldız ile sezon sonunda yolların ayrılması bekleniyor.



LUYINDAMA



Sezonun büyük bölümünde formsuz bir görüntü çizen Luyindama formasını Ryan Donk'a kaptırmıştı. Donk'un sakatlığı sonrası ilk 11'e geri dönen Kongolu futbolcu beklenen performansı sergileyemedi.



Sezon sonunda Luyindama ile yollarını ayırmayı planlayan sarı-kırmızılılar, gelecek olan teklifleri değerlendirme kararı aldı.



SARACCHI



Galatasaray, RB Leipzig takımından kiralık olarak kadrosun kattığı Marcelo Saracchi'den beklediği verimi alamadı.



Haziran ayında kiralık sözleşmesi bitecek Uruguaylı sol bek için yeni bir girişim yapılmayacak.



ETEBO



Galatasaray'ın Stoke City'den kiralık olarak kadrosuna kattığı Etebo ile yola devam edilmeyecek. Fatih Terim tarafından bir dönem 11'de şans verilen Nijeryalı orta saha bu şansları iyi kullanamadı.



ŞENER ÖZBAYRAKLI



Galatasaray'da yolların ayrılmasına kesin gözüyle bakılan isimler arasında Şener Özbayraklı yer alıyor. Tecrübeli futbolcunun sözleşmesi uzatılmayacak ve sezon sonu yollar kesin olarak ayrılacak.



BABEL



Galatasaray'da gösterdiği performansla hayal kırıklığı yaratan Ryan Babel de topun ağzına gelen isimler arasında. Fatih Terim'in verdiği şansları iyi değerlendiremeyen Hollandalı futbolcudan kendine kulüp bullması istenecek.



EMRE TAŞDEMİR



Galatasaray'da Emre Taşdemir ile yollar ayrılıyor. Genç futbolcunun sözleşmesi sona erecek. Sarı Kırmızılılar, Taşdemir ile sözleşme uzatmayacak.



Galatasaray ve Galatasaray taraftarı sizlerden son bir hizmet bekliyor.' dedi.



Galatasaray teknik direktörü Fatih Terim, daha önce yaptığı açıklamada taraftara sözünün olduğunu ve sözleşmesinin sonuna kadar istifa etmeyeceğini ifade etmişti.

