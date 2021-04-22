Beşiktaş Başkanı'ndan sert açıklamalar!

Beşiktaş'ta başkan Ahmet Nur Çebi, Nevzat Demir Tesisleri'nde gündeme dair açıklamalarda bulundu. Aboubakar'ın takımda kalıp kalmayacağıyla ilgili soruya da cevap veren Çebi, "Opsiyon Beşiktaş'a aittir. Hakkının yendiğini görürsem gerekeni yapacak kadar da adaletliyim." dedi.



Başkan Çebi'nin açıklamalarından satır başları;



Ben ve yönetici arkadaşlarımız, şerefli şampiyonlukları kovalayan bir ekibiz. Bundan da geri durmayacağız. Şampiyonluk bir ekip işidir. Hepimiz inandık, bütün Beşiktaşlıların da inanmasını istiyoruz. Benim gönlümde, kafamda ve hesaplarımda değişen hiçbir şey yok. Şampiyon yine biziz. Daha önümüzde ligin bitmesine 6 hafta var. Özellikle puan kaybettiğimiz maçlarda düşme hattında oynayan takımlar da vardı. Bu takımların verdikleri mücadeleleri, rakiplerimizle oynayacakları maçlarda da vereceklerine hiç şüphem yok. Dolayısıyla onların da puan kaybedebileceklerini düşünüyorum.



Özellikle medyada bazı yorumcuların yapmış oldukları, "Beşiktaş kötü oynuyor. Eliyle şampiyonluğu verdi" gibi yorumları doğru bulmuyorum. Bunları yapanların aklında başka hesap kitaplar var.



Beşiktaş'ın menfaatlerini korumak için her türlü mücadeleyi namuslu bir şekilde yapıyoruz. Camiamızın hiçbir tereddütü olmasın. TFF'nin, herhangi bir takımı şampiyon yapmak istediğine inanmıyorum. Biz hakem iyi yönettiyse iyi, kötü yönettiyse kötü deriz.



ESKİ ALIŞKANLIKLARINI BU LİGE BULAŞTIRMAYIN



Diğer kulüplerin yöneticilerine seslenmek istiyorum. Eski alışkanlıklarını bu lige bulaştırmayın. Kendinize yapılmasını istemediğiniz bir şeyi başkasına yapmayın. Meslektaşlarınızın verdiği mücadeleye, alınterlerine ve emeklerine saygı göstermenizi özellikle tüm futbolculardan rica ediyorum. Medyada bazı Beşiktaşlıların, Beşiktaş'a zarar verecek söylemlerden vazgeçmelerini istiyorum. Beşiktaş, köklü bir kulüptür.



VARSA BİR ŞEY DEMBA BA AÇIKLASIN



Sezon başında küme düşeceğimizi bile söyleyenler oldu. Ama ben şampiyon olacağımızı iddia ettim çünkü ben inanıyordum. Hocamızın takıma olumlu yansıdığını biliyordum ve oyuncularımıza güveniyordum. Biz 3 puan önde olmamıza rağmen bir türlü şampiyon demeye dilleri varmıyor. Demba Ba konusuna gelirsek; benim iyi tanıdığım bir oyuncu. Çok dürüst ve başarılı bir oyuncu olduğunu biliyorum. Neler yaşandı bilmiyorum ama eğer varsa bir şey umarım Demba Ba söyler. Yoksa da 'yok' demesi lazım. Camiaları zan altında bırakmamalı.



ABOUBAKAR AÇIKLAMASI: GELECEK SEZON DA TAKIMDA KALACAKTIR



Aboubakar son derece naif, kafasında art niyet olmayan futbolcularımızdan biri. Kontratın ben yaptım, bizim futbolcumuzdur ve gelecek sezon da takımda kalacaktır. Opsiyon Beşiktaş'a aittir. Hakkının yendiğini görürsem gerekeni yapacak kadar da adaletliyim. Aboubakar Beşiktaş isterse gelecek sezon da takımda kalacak. Ayrıca Aboubakar'la da Aboubakar olmadan da şampiyon olacak gücümüz var. Ancak bilinsin ki biz istersek Aboubakar bizimle kalacak.



MAÇA ÇIKMADIĞI İDDİASI DOĞRU DEĞİL



Aboubakar'ın maaşını beğenmediği için maça çıkmadığı iddiası da gerçek değildir. Bugün Beşiktaş'ın herhangi bir futbolcusuna 1 aylık borcu bile yoktur. Nereden nereye geldiğimiz ortadadır.



GHEZZAL VE ROSİER İÇİN GÖRÜŞMELER SÜRÜYOR



Rosier ve Ghezzal'ı takımımıza kazandırmak istiyoruz, görüşmeler devam ediyor ama noktalanmış bir transfer yok. Herkes kalmak istiyor, Aboubakar da burada devam etmek istiyor.