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Milli Güreşçimiz Taha Akgül 8. kez Avrupa'da göğsümüzü kabarttı!

Varşova’da düzenlenen Avrupa Güreş Şampiyonası’nda serbest stil 125 kiloda ülkemizi temsil eden sporcumuz Taha Akgül, finalde Rus rakibi Sergei Kozyrev’i mağlup ederek 8'inci kez Avrupa şampiyonu oldu.

Spor / 21 Nisan 2021 Çarşamba 23:19
Milli Güreşçimiz Taha Akgül 8. kez Avrupa'da göğsümüzü kabarttı!

Polonya'nın başkenti Varşova'da devam eden Avrupa Güreş Şampiyonası'nda serbest stil 125 kiloda mücadele eden Taha Agül, ilk turda 3 kez dünya şampiyonu olan Gürcü Geno Petriashvili'yi (6-1), çeyrek finalde Polonyalı Kamil Tomasz Kosciolek'i (6-1), yarı finalde de Belaruslu Dzianis Khramiankou'yu (4-0) yenerek finale yükseldi.

Finalde Gençlik Olimpiyatları şampiyonu Rus Sergei Kozyrev ile karşılaşan milli güreşçi, mücadelenin son bölümünde rakibinin agresif davranışları karşısında sakin kalmayı başardı ve karşılaşmayı 9-2 kazanarak kariyerine 8. Avrupa şampiyonluğunu ekledi.

CUMHURBAŞKANI YARDIMCISI FUAT OKTAY'DAN TEBRİK!

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Avrupa Güreş Şampiyonası'nda altın madalya kazanarak 8. kez Avrupa şampiyonu olan milli sporcu Taha Akgül'ü tebrik etti.

Oktay, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, 'Avrupa Güreş Şampiyonasında altın madalya kazanarak 8. kez Avrupa şampiyonu olan milli sporcumuz Taha Akgül'ü gönülden kutluyorum.' ifadelerine yer verdi.

BAKAN KASAPOĞLU KUTLADI!

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Polonya'da devam eden Avrupa Güreş Şampiyonası'nda serbest stil 125 kiloda altın madalya kazanarak 8. kez Avrupa şampiyonu olan Taha Akgül'ü tebrik etti.

Bakan Kasapoğlu, yayımladığı mesajında, şu ifadelere yer verdi:

'Elde ettiği sekizinci şampiyonlukla bizleri bir kez daha gururlandıran Taha Akgül'ün Tokyo 2020 Olimpiyatları'nda da ülkemizi, şanlı bayrağımızı başarıyla temsil edeceğine inanıyorum. Avrupa Güreş Şampiyonası'nda ay-yıldızlı bayrağımızın dalgalandırılmasında ve İstiklal Marşı'mızın dinletilmesinde emeği geçenlere teşekkür ediyorum. Devam eden Avrupa Güreş Şampiyonası'nda mücadele edecek tüm sporcularımıza başarılar diliyorum.'

Polonya

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