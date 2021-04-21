Galatasaray 90+5'te 3 puanı kaçırdı!

Süper Lig'in 36. haftasında Trabzonspor'u konuk eden Galatasaray, 1 puanı son saniyelerde kurtardı. 76'da Edgar'ın golüyle öne geçen Fırtına'ya 90+6'da Emre Akbaba ile yanıt veren Aslan, sahadan 1-1'lik eşitlikle ayrıldı. Lider Beşiktaş'ın puan kaybettiği, 2. sıradaki Fenerbahçe'nin ise BAY geçtiği haftayı 1 puanla kapatan Galatasaray, farkı azaltma şansını kullanamadı. Trabzonspor ise üst üste 5. beraberliğini aldı.