Galatasaray 90+5'te 3 puanı kaçırdı!

Süper Lig'in 36. haftasında Trabzonspor'u konuk eden Galatasaray, 1 puanı son saniyelerde kurtardı. 76'da Edgar'ın golüyle öne geçen Fırtına'ya 90+6'da Emre Akbaba ile yanıt veren Aslan, sahadan 1-1'lik eşitlikle ayrıldı. Lider Beşiktaş'ın puan kaybettiği, 2. sıradaki Fenerbahçe'nin ise BAY geçtiği haftayı 1 puanla kapatan Galatasaray, farkı azaltma şansını kullanamadı. Trabzonspor ise üst üste 5. beraberliğini aldı.
Süper Lig'de 36. haftanın en kritik maçı Türk Telekom Stadı'nda oynandı. 3. sırada yer alan Galatasaray, 4. basamakta bulunan Trabzonspor'u ağırladı. Türk Telekom Stadı'nda oynanan mücadele eşitlik bozulmadı. 76'da Edgar'ın muhteşem golüyle öne geçen Karadeniz devi, 90+6'da kalesini gole kapatamadı. 90+6'da Emre Akbaba'nın golüyle eşitliği yakalayan Aslan, sahadan 1-1'lik eşitlikle ayrıldı.
Lider Beşiktaş'ın puan kaybettiği, 2. sıradaki Fenerbahçe'nin ise BAY geçtiği haftayı 1 puanla kapatan 66 puanlı Galatasaray, farkı azaltma şansını kullanamadı. Üst üste 5. beraberliğini alan Trabzonspor ise 60 puana yükseldi.